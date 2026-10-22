0,25 га на Медовій: оскаржують реєстрацію неіснуючої будівлі

На вулиці Медовій у Солом’янському районі право власності зареєстрували на будівлю, якої на ділянці немає. Київська міська прокуратура подала позов про скасування реєстрації права та запису про землю в Державному земельному кадастрі.

Що відомо про ділянку

Площа землі — 0,25 га; її зареєстрували за приватним товариством.

Ретроспективний супутниковий моніторинг за останні 25 років і огляд підтвердили, що споруд на ділянці немає.

Київрада не ухвалювала рішення про надання цієї землі, а адресу об’єкту не присвоювали.

Ділянку внесли до кадастру для будівництва й обслуговування адміністративних та офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку.

Землю сформували та зареєстрували для обслуговування будинку, якого фактично не існує. Позов стосується як права власності на нерухомість, так і реєстрації ділянки в кадастрі.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження за позовом.

Фото: Прокуратура України