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Нерухомість

0,25 га на Медовій: оскаржують реєстрацію неіснуючої будівлі

Тарас Лимаренко 1 хв читання 5
Супутниковий вигляд зарослої ділянки з окресленими межами серед міської забудови

На вулиці Медовій у Солом’янському районі право власності зареєстрували на будівлю, якої на ділянці немає. Київська міська прокуратура подала позов про скасування реєстрації права та запису про землю в Державному земельному кадастрі.

Що відомо про ділянку

  • Площа землі — 0,25 га; її зареєстрували за приватним товариством.
  • Ретроспективний супутниковий моніторинг за останні 25 років і огляд підтвердили, що споруд на ділянці немає.
  • Київрада не ухвалювала рішення про надання цієї землі, а адресу об’єкту не присвоювали.
  • Ділянку внесли до кадастру для будівництва й обслуговування адміністративних та офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку.

Землю сформували та зареєстрували для обслуговування будинку, якого фактично не існує. Позов стосується як права власності на нерухомість, так і реєстрації ділянки в кадастрі.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження за позовом.

Фото: Прокуратура України

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