10 фактів про українську мову: історія, абетка й сьогодення

Українська мова формувалася безпосередньо з праслов’янських діалектів ще в VI–VII століттях, без тривалої стадії єдиної «давньоруської» мови-предка. Мовознавець Юрій Шевельов у праці «Історична фонологія української мови» показав, що характерні фонетичні риси почали виділятися вже в протоукраїнський період, а радянська концепція спільної колиски трьох східнослов’янських мов не підтверджується даними порівняльно-історичного аналізу.

Ці десять фактів охоплюють походження мови, особливості письма та граматики, а також сучасне вживання. Ми відібрали лише твердження, які спираються на писемні пам’ятки, праці лінгвістів і дані соціологічних опитувань. Популярні міфи, які часто повторюють без джерел, ми окремо позначили.

Читач дізнається, які риси мови фіксуються вже в XI столітті, чому абетка має 33 літери й чотири унікальні знаки, і як змінювалася частка тих, хто спілкується українською вдома між 2020 і 2025 роками.

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Що розповідають факти про історію української мови?

Історія мови триваліша за історію сучасної літературної норми. Лінгвісти відділяють підтверджені фонетичні й морфологічні риси від пізніших політичних інтерпретацій.

Перший факт: українська розвивалася з праслов’янської основи самостійно. Шевельов доводив, що протоукраїнський період тривав приблизно до середини XI століття, коли на цих землях уже існувала специфічна фонологічна система, відмінна від сусідніх. Це не означає, що в XI столітті вже існувала «сучасна українська», а лише те, що ключові інновації (повноголосся, специфічні закінчення) з’явилися рано.

Другий факт: українські риси фіксуються в пам’ятках XI століття. В Остромировому Євангелії 1056–1057 років, Ізборниках Святослава та берестяних грамотах трапляються форми на кшталт повноголосся, кличний відмінок і давальні закінчення -ові, -єві. Церковнослов’янська залишалася книжною мовою, але розмовна вже відрізнялася.

Третій факт: Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 років є одним із перших великих текстів, перекладених староукраїнською «простою мовою», близькою до народної. Роботу розпочали 15 серпня 1556 року в Дворецькому монастирі й завершили 29 серпня 1561 року в Пересопниці. Це не «народження мови», а важливий етап її писемного закріплення.

Чим цікаві абетка й будова мови?

Сучасна українська абетка містить 33 літери. Вона базується на кирилиці, але відрізняється кількома знаками, які передають специфічні звуки.

Четвертий факт: чотири літери є характерними саме для української — Ґ, Є, І та Ї. Ґ позначає твердий [g], якого немає окремої літери в російській. Є передає звук [je], І — чистий [i], Ї — [ji]. Ці знаки одразу вказують на український текст.

П’ятий факт: літеру Ґ офіційно вилучили з абетки в 1933 році в рамках радянської правописної реформи й повернули лише в 1990-му. Протягом майже шести десятиліть слова на кшталт «ґрунт» чи «ґанок» писали через Г, хоча звуки різні.

Шостий факт: українська Г звучить як дзвінкий [ɦ] (приблизно як англійське h з голосом), а не як тверде g. Це одна з найпомітніших фонетичних відмінностей від російської. У поєднанні з м’яким знаком ь і апострофом правопис досить фонетичний: більшість літер відповідають одному звуку.

Сьомий факт: у мові збереглися давні слов’янські категорії, зокрема кличний відмінок, який у багатьох інших слов’янських мовах занепав. Він активно вживається і в розмові, і в офіційних текстах.

Літера Звук Особливість Приклад Ґ ґ [g] твердий g; заборонена 1933–1990 ґрунт, ґанок Є є [je] йотоване е Європа, моє І і [i] чистий i Іван, Київ Ї ї [ji] йотоване i Україна, їжак

Джерело: сучасний український правопис та праці з історичної фонетики, дані на 2026 рік.

Важливо. Твердження про те, що українська — «суміш польської та російської», не підтверджується порівняльно-історичними дослідженнями. Мова має власний слов’янський корінь і окремі запозичення, але генетично ближча до білоруської, ніж до російської.

Як українська мова живе й змінюється?

Мова змінюється і через зовнішні контакти, і через внутрішні соціальні зрушення. Останні роки дають кількісні дані про вживання.

Восьмий факт: за даними Київського міжнародного інституту соціології, у 2025 році 63 % опитаних спілкуються вдома українською (у 2020 році цей показник становив 52 %). Частка тих, хто спілкується російською, зменшилася з 25 % до 13 %. Опитування проводилося на підконтрольних територіях серед 1029 респондентів.

Дев’ятий факт: у лексиці української мови налічується близько 4000 тюркізмів (без власних назв). Багато з них стали загальновживаними: гарбуз, килим, тютюн, штани, карий. Це результат багатовікових контактів зі степовими народами, а не «зіпсованість» мови.

Десятий факт: діалектна карта поділяється на три основні групи — північну (поліську), південно-західну та південно-східну. Літературна норма XIX–XX століть спирається переважно на середньонаддніпрянські (південно-східні) говірки. Діалекти залишаються живими, особливо в сільській місцевості.

Як перевірити цікаве твердження про мову?

Перш ніж поширювати твердження про походження чи особливості мови, варто перевірити два речі: чи є конкретна писемна пам’ятка або праця лінгвіста, і чи не суперечить твердження консенсусу сучасних славістів. Радіо Свобода та праці Юрія Шевельова є зручною точкою входу для перевірки історичних фактів.

Якщо цифра стосується сучасного вживання, шукайте первинне опитування (КМІС, Центр Разумкова) із зазначеною вибіркою та періодом. Дані 2020 і 2025 років уже дозволяють бачити динаміку: зростання частки українськомовного побутового спілкування на 11 відсоткових пунктів за п’ять років.

На практиці це означає: коли хтось стверджує, що «мова з’явилася лише в 1798 році» або що «абетка має 32 літери», можна одразу звірити з Пересопницьким Євангелієм і чинним правописом. Десять наведених фактів витримують таку перевірку; багато популярних міфів — ні.