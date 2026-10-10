10-річна пасажирка постраждала в ДТП зі скутером у Боярці

«Аварія сталася на перехресті», — повідомляють правоохоронці за попередньою інформацією. У Боярці зіткнулися автомобіль Mazda та скутер Honda. Травмувалися 45-річний водій скутера і його 10-річна пасажирка — обох доправили до лікарні.

Як сталася аварія та хто постраждав

За попередніми даними, 48-річна водійка Mazda виїхала на перехрестя і зіткнулася зі скутером, яким керував чоловік. На двоколісному транспорті також їхала дівчинка. Водій і пасажирка отримали тілесні ушкодження, їхній ступінь тяжкості наразі остаточно не уточнили.

Після зіткнення медики оглянули постраждалих і надали їм допомогу, а для подальшого обстеження направили до медичного закладу. На місці працювали правоохоронці: вони зафіксували обставини аварії та опитали учасників і можливих свідків. Інформації про інші транспортні засоби чи додаткових постраждалих немає.

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Слідчі встановлюють обставини зіткнення

За фактом ДТП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Вона стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями, якщо це спричинило потерпілому тілесні ушкодження.

Слідчі з’ясовують, як розвивалася ситуація на перехресті, перевіряють дії водійки Mazda та водія скутера, стан дорожнього покриття, видимість і справність транспортних засобів. Також встановлюють, чи є записи камер відеоспостереження. Остаточні висновки щодо причин аварії зроблять після необхідних слідчих дій та експертиз.

Досудове розслідування триває. Під час нього правову оцінку дій учасників можуть уточнити відповідно до встановлених фактів.