10 тисяч доларів за довічну інвалідність: підозрюють трьох на Київщині

Трьох фігурантів затримали після отримання 10 тисяч доларів — таку суму, за версією слідства, вимагали за оформлення чоловікам довічної групи інвалідності. Серед підозрюваних — директор районної лікарні, приватний підприємець і колишній член медико-соціальної експертної комісії.

Як, за версією слідства, оформлювали інвалідність?

Фігуранти обіцяли чоловікам допомогти отримати довічну групу інвалідності за винагороду. Правоохоронці стверджують, що для цього до медичних документів вносили неправдиві відомості про нібито багаторічне перебування людей на лікарняному.

Після цього підозрювані планували вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Від них мали домогтися рішення про встановлення довічної інвалідності.

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Передачу грошей кількома траншами задокументували правоохоронці. Трьох чоловіків затримали після того, як вони отримали всю обумовлену суму — 10 тисяч доларів.

У чому підозрюють затриманих і що буде далі?

Під час обшуків вилучили гроші, документи та інші речові докази. Їх перевіряють у межах кримінального провадження. Про затримання повідомила Київська обласна прокуратура.

Усім трьом повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення особи, уповноваженої виконувати функції держави. Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Національної поліції в Київській області, а оперативний супровід забезпечують співробітники СБУ в Києві та Київській області й Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Фігуранти вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведуть обвинувальним вироком суду.

Фото: Офіс Генерального прокурора