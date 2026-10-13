10 жовтня Олексій Жук здобув пояс UBO International

У третьому раунді рефері зупинив бій Олексія Жука з хорватом Йосипом Пехаром після технічного нокауту. Так боксер з Обухова виборов вакантний титул UBO International у першій важкій вазі — крузервейті.

Поєдинок відбувся 10 жовтня 2026 року в Києві на турнірі Української ліги ветеранів бойових дій (Ukrainian Veterans Boxing League). Про бій Жук написав у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Як розвивалися події

10 жовтня в Києві Жук зустрівся з хорватом Йосипом Пехаром у поєдинку за вакантний пояс UBO International. Бій проходив у першій важкій вазі, або крузервейті, під час турніру Української ліги ветеранів бойових дій. У третьому раунді рефері зупинив поєдинок після технічного нокауту Пехара.

Перемога дала обухівському спортсмену змогу поповнити послужний список міжнародним титулом.