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10 жовтня Олексій Жук здобув пояс UBO International

Ірина Ващук 1 хв читання 3
Боксер піднімає руки на рингу поруч із рефері після поєдинку.

У третьому раунді рефері зупинив бій Олексія Жука з хорватом Йосипом Пехаром після технічного нокауту. Так боксер з Обухова виборов вакантний титул UBO International у першій важкій вазі — крузервейті.

Поєдинок відбувся 10 жовтня 2026 року в Києві на турнірі Української ліги ветеранів бойових дій (Ukrainian Veterans Boxing League). Про бій Жук написав у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Як розвивалися події

  1. 10 жовтня в Києві Жук зустрівся з хорватом Йосипом Пехаром у поєдинку за вакантний пояс UBO International.
  2. Бій проходив у першій важкій вазі, або крузервейті, під час турніру Української ліги ветеранів бойових дій.
  3. У третьому раунді рефері зупинив поєдинок після технічного нокауту Пехара.

Перемога дала обухівському спортсмену змогу поповнити послужний список міжнародним титулом.

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