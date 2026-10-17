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100-та бригада ЗСУ шукає фахівців для служби

Ірина Ващук 1 хв читання
Військовий у формі тисне руку чоловікові з коробкою нагороди на тлі прапорів

«Сьогодні у тебе є шанс стати військовим», — ідеться у зверненні 100 окремої механізованої бригади ЗСУ. Бригада запрошує на службу до своїх підрозділів і насамперед шукає фахівців зв’язку, IT, інженерів, медиків, психологів, водіїв та автослюсарів.

Кого запрошують до бригади

  • зв’язківців;
  • IT-спеціалістів;
  • інженерів;
  • медиків і психологів;
  • водіїв та автослюсарів.

У зверненні військові назвали службу в бригаді можливістю виконати конституційний обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Також у бригаді заявили: «Втрати серед нашого особового складу є на порядок меншими, ніж у інших підрозділах. Бійцям 100 омб багато разів було дуже і дуже складно – проте жодного разу не було соромно».

Успішність бригади військові пов’язали з роботою командування, управління та командирів підрозділів, а також кожного, хто служить у її лавах. «… ми стали не просто ідеально злагодженим механізмом, – ми стали великою і дружньою військовою родиною, в якій кожен військовослужбовець почувається впевнено”, – запевнили військові.

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