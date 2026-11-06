10000 кроків скільки калорій: приблизна витрата та чинники

10 000 кроків зазвичай витрачають 300–500 ккал, для людини вагою близько 70 кг у помірному темпі — ближче до 350–400 ккал. Це не фіксована цифра для всіх, а оцінка витраченої енергії, яка змінюється залежно від ваги, темпу та маршруту.

За 10 000 кроків більшість дорослих проходять приблизно 6,5–8 км. Тривалість такої ходьби в звичайному темпі становить 80–110 хвилин. Саме час і відстань разом із масою тіла визначають підсумкову витрату. Легша людина витрачає менше, важча — більше, навіть якщо кількість кроків однакова.

Цифри з застосунків і годинників показують орієнтир, а не лабораторне вимірювання. Вони допомагають порівняти дні між собою, але не варто сприймати їх як точну кількість спалених калорій для розрахунку дефіциту.

1. Що показує оцінка калорій за 10 000 кроків

Оцінка калорій за 10 000 кроків — це приблизний розрахунок енергії, яку тіло витрачає під час ходьби. Вона включає як додаткову активність, так і базовий обмін, який відбувається навіть у спокої. Тому цифра на екрані завжди вища, ніж чистий приріст витрат від руху.

Розрахунки спираються на MET (метаболічний еквівалент) — одиницю, що показує, у скільки разів активність перевищує витрати в спокої. Для помірної ходьби значення становить близько 3,5–3,8 MET. Формула приблизно така: MET × вага в кг × час у годинах. Результат дає загальну оцінку, а не гарантовану кількість.

Різні джерела називають діапазон 300–500 ккал для більшості дорослих. Для 70 кг у помірному темпі на рівній поверхні найчастіше згадують 350–400 ккал. Це узгоджується з даними Compendium of Physical Activities 2024 року.

Важливо. Оцінка калорій — орієнтир для планування, а не точне вимірювання. Різниця в 50–100 ккал між людьми з однаковою кількістю кроків є нормою, а не помилкою пристрою.

На практиці людина вагою 65 кг, яка ходить по місту в звичайному темпі 90 хвилин і набирає 10 000 кроків, отримує оцінку близько 330–370 ккал. Якщо та сама людина прискорюється і додає підйоми, цифра зростає на 15–25 %. Результат залежить від реальних умов, а не лише від лічильника кроків.

2. Вага, темп і маршрут

Вага впливає на витрату найбільше: чим більше маса, тим більше енергії потрібно, щоб перемістити тіло на ту саму відстань. Темп змінює інтенсивність, але для фіксованої кількості кроків різниця менша, ніж здається, бо швидша ходьба займає менше часу. Маршрут додає навантаження через ухили, сходи чи м’яку поверхню.

На рівній дорозі в помірному темпі (близько 4,5–5 км/год) людина 55 кг витрачає приблизно 280–340 ккал, 70 кг — 350–420 ккал, 85 кг — 430–510 ккал, 100 кг — 500–600 ккал. Швидший темп піднімає цифри на 10–20 %, підйоми — ще більше.

Вага Повільний темп (~4 км/год) Помірний темп (~5 км/год) Швидкий темп (~6 км/год) 55 кг 260–320 ккал 280–350 ккал 330–400 ккал 70 кг 330–390 ккал 350–420 ккал 410–500 ккал 85 кг 400–470 ккал 430–510 ккал 500–600 ккал 100 кг 470–550 ккал 500–600 ккал 580–700 ккал

Джерело: розрахунки за MET з 2024 Adult Compendium of Physical Activities для ходьби на рівній поверхні.

Поширена помилка — вважати, що 10 000 кроків завжди дають однакову кількість калорій незалежно від ваги. Насправді різниця між 55 і 100 кг сягає майже вдвічі. Якщо орієнтуватися лише на «середні 400 ккал», легша людина переоцінює витрати, а важча — недооцінює. Краще брати діапазон для своєї ваги і коригувати його за темпом та рельєфом.

Довжина кроку теж важлива. Вища людина з довшим кроком проходить більшу відстань за ті ж 10 000 кроків і витрачає трохи більше. На сходах чи пагорбах MET зростає, тому цифра на годиннику може бути вищою навіть за меншої швидкості.

3. Застосунок і фітнес-годинник

Застосунки та фітнес-годинники розраховують калорії за алгоритмами, які враховують пульс, прискорення, вагу з профілю та середні MET. Різні виробники використовують різні формули і датчики, тому одна й та сама прогулянка дає різні цифри на двох пристроях.

Дослідження показують, що помилка оцінки витрат енергії на зап’ясткових пристроях часто становить 15–30 % і більше, особливо під час ходьби зі зміною темпу. Пульс вимірюється точніше, а калорії — значно гірше. Тому цифра на екрані корисна для відстеження тренду, але не для точного підрахунку дефіциту.

Порівнюйте показники в однакових умовах: той самий маршрут, той самий час доби, той самий пристрій. Якщо сьогодні годинник показав на 80 ккал більше, ніж учора, за тієї ж кількості кроків — це сигнал, що темп чи рельєф були іншими. Абсолютне значення все одно залишається орієнтовним.

Якщо пристрій дозволяє ввести точну вагу і зріст, зробіть це. Багато алгоритмів за замовчуванням використовують середні дані, і це додає похибку. Перевіряйте заряд і розташування датчика: поганий контакт зі шкірою знижує точність пульсу і, відповідно, оцінки калорій.

4. Калорії, кроки та щоденна ціль

10 000 кроків збільшують щоденні витрати енергії, але самі по собі не гарантують зниження ваги. Схуднення відбувається лише тоді, коли загальні витрати перевищують споживання. Оцінка 350–400 ккал — це частина дня, а не весь дефіцит.

Якщо ви з’їдаєте на 200–300 ккал більше за звичайне через відчуття «я вже пройшов багато», ефект кроків зменшується або зникає. Кроки корисні для підтримання активності та здоров’я, але контроль порцій і складу їжі залишається основним інструментом зміни ваги.

Використовуйте оцінку як один із сигналів, а не єдиний критерій. Наприклад, якщо за тиждень ви стабільно набираєте 8–10 тисяч кроків і годинник показує 2500–3000 ккал від активності, це показник регулярності. Порівнюйте тижні між собою, а не окремі дні з ідеальною цифрою.

Не прирівнюйте кроки до тренування. Ходьба в помірному темпі — це базова активність. Якщо мета — більша витрата, додайте інтервали швидшої ходьби або підйоми, але не очікуйте, що 10 000 кроків замінять силові чи інтервальні заняття.

5. Що це означає для вас завтра

Якщо ви хочете зрозуміти свої реальні витрати за 10 000 кроків, завтра пройдіть той самий маршрут у той самий час і запишіть показники годинника, вагу та тривалість. Повторіть це 3–4 дні поспіль. Середнє значення дасть вам робочий орієнтир саме для ваших умов.

Якщо цифра на пристрої здається завищеною порівняно з діапазоном для вашої ваги, зменшіть її на 15–20 % і використовуйте скориговану для планування. Якщо мета — підтримувати активність, а не рахувати кожну калорію, достатньо стежити за кількістю кроків і стабільністю маршруту.

Якщо ви плануєте зміну ваги, завтра додайте до відстеження кроків простий облік споживання за один день. Порівняйте оцінку витрат від ходьби з фактичним споживанням. Так ви побачите, чи створюють 10 000 кроків реальний внесок, чи їх перекриває харчування.

Якщо годинник і телефон показують різні цифри, оберіть один пристрій і користуйтеся лише ним для порівнянь. Через тиждень ви матимете зрозумілий особистий діапазон, а не загальну середню величину з інтернету.