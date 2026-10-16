101 автобус Київ: напрямок, зупинки й перевірка руху

Автобус № 101 у Києві їде від вул. Радунська до ст. м. Почайна і назад. Він з’єднує житлові масиви Троєщини з метро на правому березі. Перед виходом перевірте рух у застосунку EasyWay або на зупинці — інтервал у будні становить 10–31 хвилини, а час у дорозі залежить від заторів.

Маршрут працює щодня, хоча наведені години й інтервал стосуються буднів. Перші рейси стартують близько 05:40, останні — до 23:29. Тариф на час публікації становить 30 ₴. Довжина шляху — приблизно 15,7 км, зупинок 29.

Для щоденної поїздки з Троєщини на роботу чи навчання 101-й часто підходить, якщо вам потрібно до метро Почайна. Якщо ж ваша зупинка далеко від кінцевих, порівняйте з сусідніми маршрутами, які ходять тими ж вулицями.

Раніше ми писали: 114 автобус Київ: як обрати напрямок і перевірити рух

Куди прямує автобус № 101

Автобус № 101 прямує від вул. Радунська (Троєщина) до ст. м. Почайна і у зворотному напрямку. Кінцеві зупинки саме такі. Маршрут проходить житловими масивами Деснянського району, перетинає Північний міст і виходить на Оболонь біля метро.

У прямому напрямку (Радунська → Почайна) автобус збирає пасажирів із мікрорайонів і везе їх до метро. У зворотному — розвозить від Почайни по тих самих вулицях. Карта-схема додається автоматично, тож орієнтуйтеся по ній і по назвах зупинок.

Поширена помилка — сісти не в той бік, бо на кінцевій автобуси розвертаються. Ззовні це виглядає так: людина бачить номер 101, заходить і через кілька зупинок розуміє, що їде назад. Закінчується зайвим колом і втраченим часом. Правильно: подивіться на лобове скло чи в застосунок, куди саме зараз прямує конкретний автобус, і лише тоді сідайте.

Де зручно сісти й вийти

Основні зупинки в порядку руху від вул. Радунська до ст. м. Почайна:

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

вул. Радунська Мікрорайон №23 вул. Оноре де Бальзака Мікрорайон №13 вул. Милославська Ліцей №293 вул. Миколи Закревського Соцзабез вул. Олександри Екстер Поліклініка вул. Костянтина Данькевича бул. Леоніда Бикова бул. Володимира Висоцького Універсам “Вигурівщина” вул. Сержа Лифаря Школа мистецтв ім. Леонтовича Кіностудія “Фільм Ю ЕЙ” Торговий комплекс вул. Рональда Рейгана Житлове управління Школа пр. Червоної Калини ж/м Райдужний станція Романа Шухевича Торговельно-розважальний комплекс Парк “Муромець” пр. Володимира Івасюка вул. Йорданська ст. м. Почайна

Щоб визначити свою зупинку, знайдіть найближчу назву в цьому списку й звірьте з картою. На спільних зупинках можна пересісти на маршрутки 151, 511, 233, 180 чи автобуси 28т і 5т — вони ходять частинами того самого шляху.

Зручні місця посадки: біля Ліцею №293, Універсаму “Вигурівщина”, ж/м Райдужний або станції Романа Шухевича. Для висадки на правому березі — вул. Йорданська чи одразу ст. м. Почайна.

Як перевірити рух перед виходом

Відкрийте застосунок EasyWay і введіть номер 101 або назву зупинки. Там видно, де зараз автобус і приблизний час прибуття. На самій зупинці теж можна подивитися інформацію, якщо є табло чи QR.

Маршрут курсує щодня, але інтервал 10–31 хвилини й години роботи 05:40–23:29 наведено для буднів. У вихідні дані можуть відрізнятися — перевіряйте актуально перед поїздкою. Якщо автобус затримується через затор на мосту чи ремонт, застосунок це покаже.

Це схоже на очікування поїзда на електричці: розклад є, але реальний час залежить від того, що попереду. Аналогія перестає працювати, коли затор розсмоктується швидше, ніж очікували, або коли автобус уже проїхав вашу зупинку й наступний іде за 20–30 хвилин.

Скільки часу закласти на дорогу

Тривалість поїздки залежить від часу доби, заторів на Північному мосту й кількості зупинок. У спокійний час шлях приблизно 15,7 км займає менше, ніж у пік. Закладайте запас: якщо інтервал до 31 хвилини, додайте ще 10–15 хвилин на очікування й можливі затримки.

Від вул. Радунська до Почайни вранці зазвичай довше, ніж удень. Якщо виходите з середини маршруту (наприклад, з пр. Червоної Калини), час буде меншим. Не розраховуйте на точний хвилинний графік — звіряйте в EasyWay безпосередньо перед виходом.

Важливо: Тариф 30 ₴ — єдина сума, яку можна назвати точно. Пільги, учнівські чи інші категорії існують, але конкретні суми потрібно уточнювати в перевізника. Оплата карткою чи готівкою — теж без фіксованих цифр у відкритих даних.

Що пасажири 101-го питають перед виїздом

Звідки й куди їде 101-й

Від вул. Радунська до ст. м. Почайна і назад. Кінцеві саме ці. У застосунку видно поточний напрямок кожного автобуса.

На яких зупинках можна сісти або пересісти

На всіх 29 зі списку вище. Для пересадки підходять спільні зупинки з 151, 511, 28т, 233, 180 і 5т. Перевірте, чи ваш маршрут дійсно зупиняється там, де вам потрібно.

Де перевірити розклад і чи автобус уже рухається

У застосунку EasyWay або на зупинці. GPS показує положення в реальному часі. Якщо нічого не відображається — автобус може бути на кінцевій або в депо.

Скільки коштує проїзд

30 ₴. Інших сум у даних немає. Якщо у вас пільга чи картка — уточніть актуальну ціну перед поїздкою.

Чи ходить у вихідні

Так, курсує щодня. Але інтервал і години, які наведено (10–31 хв, 05:40–23:29), стосуються буднів. У вихідні перевіряйте окремо.

Що це означає для вас завтра

Перед виходом відкрийте EasyWay, знайдіть 101-й і подивіться, де зараз найближчий автобус у потрібному напрямку. Якщо інтервал показує 20–30 хвилин, вийдіть на 10 хвилин раніше, ніж планували. На кінцевій вул. Радунська або біля Почайни звіряйте напрямок на лобовому склі.

Якщо вам потрібно лише до середини маршруту (наприклад, до ж/м Райдужний чи пр. Червоної Калини), порівняйте час очікування з сусідніми маршрутами — 511 чи 28т можуть підійти швидше на вашій ділянці. Закладіть 40–50 хвилин загалом від виходу з дому до висадки, якщо їдете повний шлях у будній день.

Завтра вранці просто відкрийте застосунок за 15 хвилин до виходу — це економить час більше, ніж будь-який «середній» розклад. Якщо автобус уже близько, виходите одразу. Якщо ні — є час спокійно зібратися.