10–30 метрів: «Доведу» прокладає маршрути без GPS

Українська команда представила в Києві навігатор «Доведу», який визначає місцезнаходження автомобіля, навіть коли GPS не працює або дає хибні координати. Застосунок презентували 10 листопада 2026 року.

Що відомо про навігатор

Під час власних тестів команди на вулицях Києва типова похибка без GPS становила 10–30 метрів; точність не гарантована за будь-яких умов.

Застосунок працює на Android 9 і новіших версіях. Дві години навігації на тиждень доступні безкоштовно, Pro коштує 199 грн на місяць або 1990 грн на рік.

Військові, ветерани, медики, поліцейські та рятувальники можуть користуватися Pro без оплати.

У програмі є офлайн-карти, голосові підказки, пошук адрес, кілька маршрутів і попередження про камери контролю швидкості.

Замість супутникових координат «Доведу» аналізує рух, прискорення й повороти автомобіля, сигнали мобільних веж, доступні Wi-Fi-мережі та розташування доріг. Розрахунок виконується на смартфоні; якщо система не впевнена в позиції, вона може попросити водія уточнити її.

Застосунок може передавати розраховані координати іншим програмам на Android, зокрема Google Maps. Для цього потрібно один раз змінити налаштування смартфона. Додатково можна підключити Bluetooth OBD-адаптер для отримання даних про швидкість, але для роботи навігатора він не потрібен.

Проєкт розробляє українська команда фахівців із фізики, машинного навчання та аналізу даних. Співзасновники — Сергій Головін і фізик Андрій Чорний; версія для iPhone поки тестується.