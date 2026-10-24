10,47 млн грн передбачили на ремонт відділень лікарні в Миронівці

У Миронівці на Київщині планують капітально відремонтувати неврологічне та реабілітаційне відділення лікарні. Роботи в приміщеннях на вулиці Пироженка, 1 мають завершити до початку літа 2027 року.

Які роботи запланували в лікарні?

Замовник — комунальне некомерційне підприємство Миронівської міської ради «Лікарня відновного лікування». На ремонт передбачили 10,47 млн грн без ПДВ, або 12,56 млн грн із податком. Оголошення про закупівлю оприлюднили в Prozorro 15 жовтня, аукціон запланували на 2 листопада. Тендерна документація охоплює відділення реабілітації та відновного лікування і неврологічне відділення з поліклінічним підрозділом №4.

Підрядник має демонтувати частину перегородок, дверей, підлогового покриття та сантехніки. Натомість облаштують 257 кв. м підлоги з керамічної плитки, встановлять нові дверні й віконні блоки та змонтують понад 130 кв. м гіпсокартонних перегородок. Також оновлять стіни й стелі.

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Проєкт передбачає модернізацію електромереж, освітлення, вентиляції та кондиціонування. У приміщеннях встановлять 125 трекових і додаткові точкові світильники, покажчики евакуаційних виходів, нові електрощити й розетки. Для електропроводки прокладуть понад кілометр захисних труб, а також облаштують припливну та витяжну вентиляцію.

Як пристосують приміщення для маломобільних пацієнтів?

Мета ремонту — забезпечити безперешкодний доступ до медичних послуг людям з інвалідністю та іншим маломобільним пацієнтам. Для цього переобладнають санітарні й душові кімнати: встановлять 33 поручні, шість душових сидінь і 18 кнопок виклику допомоги. Також розмістять тактильні інформаційні таблички.

У лікарні замінять сантехніку, встановлять нові умивальники й унітази, облаштують душові трапи. Роботи включатимуть реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж, а для приміщень передбачили п’ять індивідуальних водонагрівачів.

Ремонт оплатять власними коштами медзакладу, отриманими від господарської діяльності. Роботи проводитимуть у будівлі, яка залишається в експлуатації.