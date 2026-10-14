109 автобус Київ: чеклист планування поїздки
Автобус №109 їде між станцією метро Харківська і станцією метро Театральна щодня. Напрям визначає табличка на лобовому склі: вона показує кінцеву, куди прямує рейс зараз.
Траса має приблизно 19,3 км і 35 зупинок. Інтервал руху 20–44 хвилини та години роботи 05:55–23:01 наведені для буднів, хоча маршрут курсує щодня. Тариф становить 30 ₴. Перед виходом звіряйте напрямок, зупинку й час у застосунку EasyWay або на самій зупинці — інакше чекання розтягується на десятки хвилин.
Чеклист нижче використовуйте щоразу, коли їдете цим рейсом: він закриває типові помилки з напрямком, посадкою й очікуванням.
Маршрут 109 у двох напрямках
Кінцеві однакові в обох напрямках: ст. м. Харківська і ст. м. Театральна. Рейс із Харківської йде через Позняки, Дніпровську набережну, Либідську до центру. Зворотний рухається тими самими вулицями у зворотному порядку.
Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.
На проміжній зупинці легко сісти не туди. Перевірте табличку: якщо там «Театральна» — автобус їде в центр, якщо «Харківська» — на лівий берег. У застосунку EasyWay напрямок видно одразу на схемі.
Важливо Сіли в автобус без перевірки таблички — і вже через дві зупинки зрозуміли, що їдете назад. На трасі довжиною майже 20 км це означає зайву годину з пересадкою або пішим поверненням до потрібної зупинки.
До перевірки напрямку пасажири часто стояли на зупинці й сідали в перший автобус із номером 109. Після того як почали звіряти кінцеву на табличці й у EasyWay, кількість помилкових поїздок упала: людина бачить GPS і не виходить на проміжній, а чекає правильний рейс.
Зупинки для планування поїздки
Зупинки в напрямку від ст. м. Харківська до ст. м. Театральна йдуть у такому порядку. Зворотний напрямок — той самий список у зворотному порядку.
|№
|Зупинка
|1
|ст. м. Харківська
|2
|вул. Братства тарасівців
|3
|Поліклініка
|4
|АТП-13004
|5
|вул. Тростянецька
|6
|вул. Льва Ревуцького
|7
|Ринок “Позняки”
|8
|вул. Михайла Драгоманова
|9
|вул. Анни Ахматової
|10
|Автостоянка
|11
|Дніпровська набережна
|12
|Міський дозвільний центр
|13
|Міський центр надання адміністративних послуг
|14
|ПАТ “Осокор”
|15
|Залізничний міст
|16
|вул. Березняківська
|17
|Річковий причал
|18
|пр. Павла Тичини
|19
|пл. Наводницька
|20
|вул. Болсуновська
|21
|ст. м. Звіринецька
|22
|вул. Чеська
|23
|вул. Академіка Філатова
|24
|Готель “Дружба”
|25
|ст. м. Либідська
|26
|вул. Ковпака
|27
|ст. м. Палац «Україна» (825)
|28
|вул. Євгена Коновальця
|29
|вул. Лаборaторна
|30
|вул. Івана Федорова
|31
|вул. Ділова
|32
|ст. м. Олімпійська
|33
|вул. Велика Васильківська
|34
|Університет
|35
|ст. м. Театральна
Джерело: EasyWay (eway.in.ua), відкриті дані маршруту.
Зручніше сідати або виходити біля станцій метро Харківська, Звіринецька, Либідська, Олімпійська чи Театральна — там є орієнтири й можливість пересісти. На ринку «Позняки», Дніпровській набережній чи вул. Євгена Коновальця теж легко зорієнтуватися. Пропустили потрібну зупинку — доведеться йти пішки або чекати наступний рейс, а інтервал у будні сягає 44 хвилин.
Розклад і перевірка перед виїздом
У будні інтервал становить 20–44 хвилини, перший рейс о 05:55, останній о 23:01. Маршрут курсує щодня, але окремі цифри для вихідних у відкритих даних не наведені. Перед виходом відкрийте EasyWay: там видно реальне положення автобусів і прогноз прибуття на вашу зупинку.
- Відкрийте маршрут 109 у застосунку EasyWay і виберіть свою зупинку.
- Перевірте, чи є автобус у потрібному напрямку в межах 20–44 хвилин.
- Звірте час на зупинці, якщо застосунок показує затримку через затори.
- Якщо найближчий рейс пізніше ніж через 40 хвилин — розгляньте сусідній маршрут зі спільною зупинкою.
Без перевірки люди виходили «на всяк випадок» і стояли повні 40 хвилин. Після того як звіряють GPS у EasyWay, виходять за 5–10 хвилин до прибуття. Затори на мосту чи набережній зсувають графік, тому дані зі схеми на зупинці вже застарілі до обіду.
Найсильніше заперечення: «інтервал завеликий, краще метро». Факти: 109 дає пряму поїздку з Харківського масиву в центр без пересадок на метро. На спільних зупинках є альтернативи — нічний 134h (60 хв, 00:25–06:25, щодня), автобус 108 (2–88 хв, 00:21–23:58 у будні, щодня), тролейбус 12 (1–47 хв, 00:11–23:59 у будні, щодня). Вони закривають проміжки, коли 109 ще далеко.
Оплата й пересадки на маршруті
Проїзд коштує 30 ₴. Пільги, учнівські та студентські квитки існують, але суму для них звіряйте в перевізника — у відкритих даних її немає. Оплата карткою чи готівкою залежить від конкретного автобуса; уточніть у водія при посадці.
На спільних зупинках можна пересісти. Маршрутка 177 і 178 (обидві 20–40/20–30 хв, 06:00–21:00, щодня) йдуть від вул. Тростянецької до пр. Павла Тичини. Автобус 20 (5–32 хв, 06:15–23:41 у будні, щодня) працює від ст. м. Либідська до вул. Велика Васильківська. Нічний 134h покриває пізній час від Харківської до Великої Васильківської.
Якщо пропустили рейс 109 і наступний пізніше ніж за 40 хвилин — перевірте ці варіанти в EasyWay. Вони не дублюють увесь маршрут, але закривають ділянки, де треба швидко продовжити поїздку.
Що це означає для вас завтра
Завтра перед виходом відкрийте EasyWay, виберіть 109 і свою зупинку. Перевірте напрямок (Харківська чи Театральна), чи є автобус у межах 20–44 хвилин і чи не змістився графік через затори. Якщо рейс пізній — гляньте сусідні 108, 12 чи 20 на тій самій зупинці.
Приклад: виходите з дому о 08:10 на вул. Льва Ревуцького. У застосунку бачите, що наступний 109 до Театральної приїде о 08:28. Виходите о 08:20, сідаєте, платите 30 ₴ і за 40–50 хвилин (з урахуванням трафіку) на Олімпійській чи Театральній. Без перевірки чекали б до 08:50 і втрачали пів години.
Якщо кілька пунктів не виконано — напрямок не звірений, час не перевірений, зупинка не та — ризик сісти не туди або чекати повний інтервал. Тоді краще пройти до найближчої станції метро зі списку або взяти сусідній маршрут, поки 109 не підійде.