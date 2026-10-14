109 автобус Київ: чеклист планування поїздки

Автобус №109 їде між станцією метро Харківська і станцією метро Театральна щодня. Напрям визначає табличка на лобовому склі: вона показує кінцеву, куди прямує рейс зараз.

Траса має приблизно 19,3 км і 35 зупинок. Інтервал руху 20–44 хвилини та години роботи 05:55–23:01 наведені для буднів, хоча маршрут курсує щодня. Тариф становить 30 ₴. Перед виходом звіряйте напрямок, зупинку й час у застосунку EasyWay або на самій зупинці — інакше чекання розтягується на десятки хвилин.

Чеклист нижче використовуйте щоразу, коли їдете цим рейсом: він закриває типові помилки з напрямком, посадкою й очікуванням.

Маршрут 109 у двох напрямках

Кінцеві однакові в обох напрямках: ст. м. Харківська і ст. м. Театральна. Рейс із Харківської йде через Позняки, Дніпровську набережну, Либідську до центру. Зворотний рухається тими самими вулицями у зворотному порядку.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

На проміжній зупинці легко сісти не туди. Перевірте табличку: якщо там «Театральна» — автобус їде в центр, якщо «Харківська» — на лівий берег. У застосунку EasyWay напрямок видно одразу на схемі.

Важливо Сіли в автобус без перевірки таблички — і вже через дві зупинки зрозуміли, що їдете назад. На трасі довжиною майже 20 км це означає зайву годину з пересадкою або пішим поверненням до потрібної зупинки.

До перевірки напрямку пасажири часто стояли на зупинці й сідали в перший автобус із номером 109. Після того як почали звіряти кінцеву на табличці й у EasyWay, кількість помилкових поїздок упала: людина бачить GPS і не виходить на проміжній, а чекає правильний рейс.

Зупинки для планування поїздки

Зупинки в напрямку від ст. м. Харківська до ст. м. Театральна йдуть у такому порядку. Зворотний напрямок — той самий список у зворотному порядку.

№ Зупинка 1 ст. м. Харківська 2 вул. Братства тарасівців 3 Поліклініка 4 АТП-13004 5 вул. Тростянецька 6 вул. Льва Ревуцького 7 Ринок “Позняки” 8 вул. Михайла Драгоманова 9 вул. Анни Ахматової 10 Автостоянка 11 Дніпровська набережна 12 Міський дозвільний центр 13 Міський центр надання адміністративних послуг 14 ПАТ “Осокор” 15 Залізничний міст 16 вул. Березняківська 17 Річковий причал 18 пр. Павла Тичини 19 пл. Наводницька 20 вул. Болсуновська 21 ст. м. Звіринецька 22 вул. Чеська 23 вул. Академіка Філатова 24 Готель “Дружба” 25 ст. м. Либідська 26 вул. Ковпака 27 ст. м. Палац «Україна» (825) 28 вул. Євгена Коновальця 29 вул. Лаборaторна 30 вул. Івана Федорова 31 вул. Ділова 32 ст. м. Олімпійська 33 вул. Велика Васильківська 34 Університет 35 ст. м. Театральна

Джерело: EasyWay (eway.in.ua), відкриті дані маршруту.

Зручніше сідати або виходити біля станцій метро Харківська, Звіринецька, Либідська, Олімпійська чи Театральна — там є орієнтири й можливість пересісти. На ринку «Позняки», Дніпровській набережній чи вул. Євгена Коновальця теж легко зорієнтуватися. Пропустили потрібну зупинку — доведеться йти пішки або чекати наступний рейс, а інтервал у будні сягає 44 хвилин.

Розклад і перевірка перед виїздом

У будні інтервал становить 20–44 хвилини, перший рейс о 05:55, останній о 23:01. Маршрут курсує щодня, але окремі цифри для вихідних у відкритих даних не наведені. Перед виходом відкрийте EasyWay: там видно реальне положення автобусів і прогноз прибуття на вашу зупинку.

Відкрийте маршрут 109 у застосунку EasyWay і виберіть свою зупинку.

Перевірте, чи є автобус у потрібному напрямку в межах 20–44 хвилин.

Звірте час на зупинці, якщо застосунок показує затримку через затори.

Якщо найближчий рейс пізніше ніж через 40 хвилин — розгляньте сусідній маршрут зі спільною зупинкою.

Без перевірки люди виходили «на всяк випадок» і стояли повні 40 хвилин. Після того як звіряють GPS у EasyWay, виходять за 5–10 хвилин до прибуття. Затори на мосту чи набережній зсувають графік, тому дані зі схеми на зупинці вже застарілі до обіду.

Найсильніше заперечення: «інтервал завеликий, краще метро». Факти: 109 дає пряму поїздку з Харківського масиву в центр без пересадок на метро. На спільних зупинках є альтернативи — нічний 134h (60 хв, 00:25–06:25, щодня), автобус 108 (2–88 хв, 00:21–23:58 у будні, щодня), тролейбус 12 (1–47 хв, 00:11–23:59 у будні, щодня). Вони закривають проміжки, коли 109 ще далеко.

Оплата й пересадки на маршруті

Проїзд коштує 30 ₴. Пільги, учнівські та студентські квитки існують, але суму для них звіряйте в перевізника — у відкритих даних її немає. Оплата карткою чи готівкою залежить від конкретного автобуса; уточніть у водія при посадці.

На спільних зупинках можна пересісти. Маршрутка 177 і 178 (обидві 20–40/20–30 хв, 06:00–21:00, щодня) йдуть від вул. Тростянецької до пр. Павла Тичини. Автобус 20 (5–32 хв, 06:15–23:41 у будні, щодня) працює від ст. м. Либідська до вул. Велика Васильківська. Нічний 134h покриває пізній час від Харківської до Великої Васильківської.

Якщо пропустили рейс 109 і наступний пізніше ніж за 40 хвилин — перевірте ці варіанти в EasyWay. Вони не дублюють увесь маршрут, але закривають ділянки, де треба швидко продовжити поїздку.

Що це означає для вас завтра

Завтра перед виходом відкрийте EasyWay, виберіть 109 і свою зупинку. Перевірте напрямок (Харківська чи Театральна), чи є автобус у межах 20–44 хвилин і чи не змістився графік через затори. Якщо рейс пізній — гляньте сусідні 108, 12 чи 20 на тій самій зупинці.

Приклад: виходите з дому о 08:10 на вул. Льва Ревуцького. У застосунку бачите, що наступний 109 до Театральної приїде о 08:28. Виходите о 08:20, сідаєте, платите 30 ₴ і за 40–50 хвилин (з урахуванням трафіку) на Олімпійській чи Театральній. Без перевірки чекали б до 08:50 і втрачали пів години.

Якщо кілька пунктів не виконано — напрямок не звірений, час не перевірений, зупинка не та — ризик сісти не туди або чекати повний інтервал. Тоді краще пройти до найближчої станції метро зі списку або взяти сусідній маршрут, поки 109 не підійде.