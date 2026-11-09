11 листопада в Києві відкриють виставку про дитячу уяву

Кияни зможуть побачити, як дитячі малюнки, ігри й фантазії допомагають говорити про пережите під час війни. Виставка «Прихисток уяви» відкриється 11 листопада в Національному музеї «Київська картинна галерея» та триватиме до 13 грудня.

Що покажуть на виставці про дитячу уяву?

Експозиція побудована як мандрівка: від дитячого погляду на світ, де ще немає меж можливого, через казки — спосіб говорити про страх, втрату й вибір між добром і злом — до фантасмагорії, де звичайні речі стають дивовижними. Поряд із роботами митців у виставці представлені дитячі голоси, історії та речі з просторів психосоціальної підтримки.

Серед учасників — Марія Примаченко, Олексій Сай, Олег Тістол, Ілля Чічкан, Олександр Гнилицький, Натан Маркман, Ірина Коваль, Роман Мінін, Яна Бистрова, Дмитро Грек, Юрій Денисенков, Артем Дейнека, Андрій Дудченко, Максим Мамсіков, Данік Манджос, Роман Михайлов, Дмитро Молдованов, Микита Наслімов, Павла Нікітіна, Олена Приходько-Кіслих, Юрій Соломко, Валерія Трубіна, Ілля Ісупов, Зіна Ісупова, Тетяна Ільяхова, Леонора Янко, Олександра Чічкан та Ave Libertatemaveamor.

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Виставку створили Національний музей «Київська картинна галерея» та мережа просторів «Твій». Партнери — Програма підтримки ОБСЄ для України, Національна соціальна сервісна служба України, Blue Velvet Underground Gallery та Abramovych Foundation; інформаційні партнери — КАМО та Громадське радіо.

Як працюють простори «Твій» і де відвідати виставку?

В Україні діє 21 простір «Твій» у Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській і Чернівецькій областях. Їх створили Програма підтримки ОБСЄ для України та Національна соціальна сервісна служба України.

Діти, яких зачепила війна, можуть отримати там психологічну й соціальну допомогу, малювати, грати та спілкуватися з однолітками. У просторах можна вільно злитися, плакати, фантазувати й експериментувати; підтримку також надають батькам і опікунам. Творчість допомагає дітям висловити те, про що їм складно сказати словами.

Відвідати «Прихисток уяви» можна з 11 листопада до 13 грудня за адресою: Київ, вулиця Терещенківська, 9. Автор кураторського тексту виставки Костянтин Дорошенко пояснив роль уяви: