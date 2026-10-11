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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

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11 жовтня над Києвом зафіксували реактивні БпЛА в кількох районах

Оксана Дорошенко 1 хв читання 4
Реактивний безпілотник летить поруч із дахом міської будівлі на тлі неба

Реактивні безпілотники рухалися над Києвом у напрямку Осокорків, Печерська, Солом’янки, Почайни та Подолу. Удень 11 жовтня російські війська атакували столицю дронами, а в кількох районах пролунали вибухи.

«Київ: реактивний БпЛА на Осокорки», — повідомили Повітряні сили ЗС України.

ППО працює над столицею

Повітряні сили повідомляли про рух ворожих об’єктів над Лівобережжям, зокрема в напрямку Русанівки та Воскресенки. Гучно було також у Дарницькому районі. У небі над містом фіксували БпЛА, а сили протиповітряної оборони продовжували їх знищувати.

Загроза вибухів і пожеж зберігалася на Правому березі. Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник у напрямку Печерська та Солом’янки. У центральній частині міста повідомляли про рух БпЛА на Почайну й Поділ.

Під час атаки подекуди з’являвся дим і лунали вибухи. Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

«Київ: реактивний БпЛА на Почайну/Поділ», — повідомили Повітряні сили ЗС України.

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