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БезпекаГолосіївський район

11 жовтня уламки БпЛА впали біля багатоповерхівки в Києві

Тарас Лимаренко 1 хв читання 2
Уламок безпілотника з написом «Герань-2» лежить на розораній землі.

«У Голосіївському районі уламки БпЛА впали в зеленій зоні неподалік від багатоповерхівки», — повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко. Йдеться про уламки російського безпілотника.

Що відомо про падіння уламків

Уламки впали в зеленій зоні біля багатоповерхівки в Голосіївському районі столиці. За попередньою інформацією, пошкоджень і постраждалих немає.

У Києві також запровадили аварійні відключення

Раніше, 11 жовтня, у деяких районах Києва запровадили аварійні відключення світла через російську атаку. Про це повідомили в ДТЕК.

«Попередньо, без пошкоджень та постраждалих», — зазначив Віталій Кличко.

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