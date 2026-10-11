11 жовтня уламки БпЛА впали біля багатоповерхівки в Києві

«У Голосіївському районі уламки БпЛА впали в зеленій зоні неподалік від багатоповерхівки», — повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко. Йдеться про уламки російського безпілотника.

Що відомо про падіння уламків

Уламки впали в зеленій зоні біля багатоповерхівки в Голосіївському районі столиці. За попередньою інформацією, пошкоджень і постраждалих немає.

У Києві також запровадили аварійні відключення

Раніше, 11 жовтня, у деяких районах Києва запровадили аварійні відключення світла через російську атаку. Про це повідомили в ДТЕК.

«Попередньо, без пошкоджень та постраждалих», — зазначив Віталій Кличко.