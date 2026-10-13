110 автобус Київ: напрямки, зупинки та графік

110 автобус Київ курсує щодня між вул. Милославська та ст. м. Площа Українських Героїв, долаючи приблизно 21,1 км з 35 зупинками.

Маршрут забезпечує пряме сполучення Троєщини з центром. Інтервал руху становить 15–33 хвилини, години роботи — з 05:20 до 23:34; ці цифри наведено для буднів, хоча автобус ходить щодня. Тариф — 30 грн. Точний час прибуття залежить від завантаженості доріг і може відхилятися від середнього інтервалу.

Перед виїздом варто звірити напрямок і актуальний стан рейсу в застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці, щоб не сісти в протилежний бік.

Напрямки руху

Кінцеві зупинки маршруту — вул. Милославська та ст. м. Площа Українських Героїв. В одному напрямку автобус іде з Троєщини через Русанівські сади, Подільський мостовий перехід, Поштову площу та Хрещатик до центру. У зворотному — ті самі зупинки в протилежному порядку.

Пасажир визначає потрібний напрямок за табло на автобусі та табличкою на зупинці: вони показують кінцеву точку. Якщо кінцева — ст. м. Площа Українських Героїв, це шлях до центру. Якщо вул. Милославська — назад на Троєщину. Середня довжина поїздки в один бік становить приблизно 21,1 км.

Поширена помилка виглядає так: пасажир бачить жовтий автобус із номером 110 і сідає, не звіривши кінцеву на табло. У результаті опиняється в протилежному кінці маршруту й втрачає 40–70 хвилин на повернення. Правильно — підійти до зупинки заздалегідь, перевірити напрямок на табличці та підтвердити його на табло машини перед посадкою.

Зупинки маршруту

Маршрут має 35 зупинок у кожному напрямку. Послідовність у бік ст. м. Площа Українських Героїв наведена в таблиці. Зворотний напрямок проходить ті самі точки в зворотному порядку.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

№ Зупинка 1 вул. Милославська 2 вул. Будищанська 3 вул. Лісківська 4 Магазин “Радунь” 5 вул. Радунська 6 вул. Градинська 7 вул. Бальзака 8 Будинок побуту 9 пл. Анкари 10 вул. Сержа Лифаря 11 Школа мистецтв ім. Леонтовича 12 Кіностудія “Фільм Ю ЕЙ” 13 Торговий комплекс 14 вул. Закревського 15 вул. Ірини Бекешкіної 16 вул. Остафія Дашкевича 17 вул. Кибальчича 18 пр. Воскресенський 19 Школа-інтернат 20 Магазин “Фуршет” 21 вул. Кибальчича 22 пр. Романа Шухевича 23 Дитячий садок 24 вул. Петра Вершигори 25 станція “Райдужний” 26 Русанівські сади 27 Мостовий перехід 28 вул. Борисоглібська 29 ст. м. Поштова площа 30 Готель “Хрещатик” 31 Майдан Незалежності 32 ст. м. Хрещатик 33 Центральний універмаг 34 пл. Бессарабська 35 ст. м. Площа Українських Героїв

Джерело: EasyWay, актуальні відкриті дані маршруту.

Для посадки зручно орієнтуватися на ключові точки: на Троєщині — біля вул. Радунська чи вул. Сержа Лифаря, ближче до мосту — станція “Райдужний” і Русанівські сади, у центрі — ст. м. Поштова площа, Майдан Незалежності чи ст. м. Хрещатик. Виходити варто за одну-дві зупинки до кінцевої, якщо потрібно пересісти.

Графік і час поїздки

Інтервал руху 110-го становить 15–33 хвилини, години роботи — з 05:20 до 23:34. Ці показники стосуються буднів. Маршрут курсує щодня, але окремих цифр інтервалу чи годин для вихідних у відкритих даних немає.

Середній час поїздки з кінця в кінець коливається залежно від трафіку: у вільний час може укладатися в 50–60 хвилин, у години пік зростає. Перед виїздом актуальний стан рейсу перевіряють у застосунку EasyWay — там видно розташування автобусів у реальному часі — або дивляться на табло зупинки.

Важливо: інтервал і години наведено для буднів. На вихідних розклад може відрізнятися, тому звіряйте перед поїздкою.

Найсильніше заперечення проти покладання на цей графік звучить так: інтервал 15–33 хвилини занадто широкий, і краще обрати маршрутку з меншим проміжком. Факти показують, що прямий шлях без пересадок компенсує очікування: на спільних ділянках автобус 114 має інтервал 3–23 хв, але спільних зупинок лише 10 і він не доходить до кінцевої 110-го, а маршрутка 504 (12–28 хв) обмежується ділянкою до Дитячого садка. Для повного маршруту 110-й залишається найпрямішим варіантом.

Пересадки на шляху

На маршруті доступні пересадки на метро біля ст. м. Поштова площа, ст. м. Хрещатик і кінцевої ст. м. Площа Українських Героїв. Це дає вихід на різні лінії без додаткової поїздки наземним транспортом.

Серед сусідніх маршрутів, що мають спільні зупинки:

Автобус 112 — 12 спільних зупинок (від вул. Ірини Бекешкіної до Мостового переходу), інтервал 19–40 хв, години 05:45–23:50 (для буднів), курсує щодня.

Маршрутка 504 — 12 спільних (від вул. Милославська до Дитячого садка), 12–28 хв, 06:00–22:30, щодня.

Автобус 114 — 10 спільних (від вул. Милославська до Центрального універмагу), 3–23 хв, 05:15–23:28 (для буднів), щодня.

Маршрутка 233 — 10 спільних (від вул. Милославська до пр. Романа Шухевича), 20–40 хв, 06:00–22:30, щодня.

Автобус 44 — 9 спільних (від вул. Милославська до Дитячого садка), 16–36 хв, 06:00–23:09 (для буднів), щодня.

Автобус 111 — 9 спільних (від Мостового переходу до ст. м. Площа Українських Героїв), 25–42 хв, 06:00–23:32 (для буднів), щодня.

Ці варіанти корисні, якщо 110-й затримується на конкретній ділянці: на лівому березі можна пересісти на 114 чи 504, ближче до центру — на 111. Повний прямий шлях без пересадок залишається за 110-м.

Запитання про 110-й автобус

Які кінцеві зупинки та напрямки має автобус №110?

Кінцеві — вул. Милославська і ст. м. Площа Українських Героїв. Один напрямок іде з Троєщини до центру, інший — назад. Напрямок визначають за табло автобуса та табличкою зупинки.

Чи ходить маршрут у вихідні?

Так, курсує щодня. Інтервал 15–33 хв і години 05:20–23:34 наведено для буднів. Для вихідних окремих цифр у даних немає, тому перевіряйте в EasyWay перед поїздкою.

Скільки коштує проїзд і чи є пільги?

Тариф становить 30 грн. Право на пільговий проїзд для окремих категорій існує, але конкретну суму чи умови варто звіряти в перевізника, оскільки в відкритих даних інших цін немає.

Де перевірити актуальний графік перед виїздом?

У застосунку EasyWay — там видно розташування автобусів і орієнтовний час прибуття. Також дивляться на табло чи розклад на самій зупинці.

Де на маршруті зручніше сісти чи вийти для пересадки?

На ст. м. Поштова площа, ст. м. Хрещатик і кінцевій ст. м. Площа Українських Героїв — для метро. На лівому березі — біля вул. Сержа Лифаря чи пр. Романа Шухевича для сусідніх автобусів 114 чи 504.

Звірка напрямку перед поїздкою

Якщо виїжджаєте з Троєщини, відкрийте EasyWay за 10–15 хвилин до виходу, переконайтеся, що автобус іде в бік ст. м. Площа Українських Героїв, і підійдіть до зупинки вул. Милославська чи найближчої зручної. На зупинці ще раз звірьте номер і кінцеву на табличці — це займає менше хвилини й виключає помилку напрямку.

Якщо їдете з центру, те саме: перевірте в застосунку рейс у бік вул. Милославська, підійдіть до ст. м. Площа Українських Героїв чи Майдану Незалежності. При затримці понад 33 хвилини розгляньте пересадку на автобус 111 від Мостового переходу чи 114 на спільних ділянках лівого берега.

Для щоденної поїздки закладіть запас 10–15 хвилин понад середній час у дорозі, особливо вранці з 7 до 9 і ввечері з 17 до 19. Тоді інтервал 15–33 хвилини не зірве плани, а прямий маршрут зекономить час порівняно з двома пересадками на метро й інший наземний транспорт.