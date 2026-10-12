119 автобус Київ: напрямок, зупинки й графік

Маршрут №119 курсує щодня між вул. Василя Касіяна та пл. Контрактова, долаючи приблизно 19,1 км і роблячи 42 зупинки. За даними EasyWay, інтервал у будні становить 15–39 хвилин, а час роботи — з 06:15 до 23:48.

Для щоденного пасажира це означає конкретний коридор між Голосіївським районом і Подолом. Ми зібрали перевірені кінцеві, порядок зупинок і діапазон очікування, щоб ви могли звірити напрямок і час найближчого рейсу перед виходом.

Далі — чеклист перевірок: від кінцевих точок до пересадок. Кожен блок пояснює, що змінюється, якщо пункт пропустити.

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1. Напрямок руху автобуса №119

Автобус №119 з’єднує вул. Василя Касіяна з пл. Контрактова. Траса проходить через Деміївку, Солом’янку й спускається до Подолу. Довжина за карткою EasyWay — приблизно 19,1 км. Зворотний напрямок іде тими ж зупинкам у зворотному порядку.

Перед посадкою звіряйте кінцеву на табло або в застосунку: помилка напрямку додає повний цикл очікування наступного рейсу.

Важливо Інтервал 15–39 хвилин і години 06:15–23:48 наведено для буднів. Маршрут курсує щодня, але окремих цифр для вихідних у джерелі немає.

До правильної перевірки пасажир міг сісти в автобус, що їде на іншу кінцеву, і втратити 40–60 хвилин на зворотний шлях. Після звіряння напрямку в EasyWay або на зупинці ризик зникає: ви бачите точну кінцеву ще до посадки.

2. Основні зупинки маршруту

Зупинок 42. Нижче — повний порядок від вул. Василя Касіяна до пл. Контрактова. Зворотний напрямок — той самий список у зворотному порядку.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

№ Зупинка 1 вул. Василя Касiяна 2 вул. Професора Балінського 3 вул. Докії Гуменної 4 вул. Самійла Кішки 5 вул. Софії Ковалевської 6 Гуртожиток №6 7 Гуртожиток №4 8 вул. Юлії Здановської 9 ст. м. Васильківська 10 Фабрика “Киянка” 11 Автобусний парк №1 12 вул. Михайла Стельмаха 13 пров. Васильківський 14 Автостоянка 15 вул. Деміївська 16 МАУП 17 Школа ім. Лобановського 18 вул. Мистецька 19 вул. Володимира Брожка 20 вул. Крутогірна 21 вул. Народна 22 вул. Андрія Головка 23 вул. Василя Овсієнка 24 вул. Максима Кривоноса 25 вул. Максима Токарєва 26 пр. Повітряних Сил 27 пл. Севастопольська 28 вул. Освіти 29 пл. Солом’янська 30 вул. Генерала Воробйова 31 вул. Карела Чапека 32 вул. Івана Огієнка 33 Стадіон 34 Національна дитяча клінічна лікарня “ОХМАТДИТ” 35 вул. Ростиславська 36 вул. Златоустiвська 37 Сквер Гейдара Алієва 38 узвіз Кудрявський 39 вул. Вознесенський Яр 40 Вознесенський узвіз 41 Житнiй ринок 42 пл. Контрактова

Джерело: EasyWay (eway.in.ua), актуальні дані маршруту.

Ключові точки для посадки чи виходу: ст. м. Васильківська, пл. Севастопольська, пл. Солом’янська, Національна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», Житній ринок. Решта — локальні вулиці.

Якщо пропустити звірку номера зупинки, ви виходите на сусідній, а не на потрібній. При інтервалі 15–39 хвилин це означає додаткове очікування або пішу частину шляху.

3. Графік і час очікування

Час роботи за EasyWay — 06:15–23:48. Інтервал 15–39 хвилин наведено для буднів. Маршрут курсує щодня. Тариф — 30 ₴. Інших сум у джерелі немає; пільги та способи оплати звіряйте в перевізника.

Перевірити перший і останній рейс з вашої кінцевої (06:15 і до 23:48).

Оцінити очікування: мінімум 15 хвилин, максимум 39 хвилин у будні.

Звірити в EasyWay або на зупинці точний час найближчого автобуса перед виходом.

Інтервал 15–39 хвилин складається з різниці між послідовними відправленнями. Щоб порахувати орієнтовно самому, візьміть останній відомий рейс і додайте середину діапазону (близько 27 хвилин). Затори чи кількість машин на лінії змінюють фактичний проміжок — тому онлайн-перевірка точніша за середнє.

Без перевірки ви можете вийти на зупинку в момент, коли наступний автобус буде через 35–39 хвилин, замість 15. Для поїздки з дому на роботу це зсуває весь графік дня.

4. Пересадки та планування поїздки

Підтверджені сусідні маршрути на спільних зупинках (за EasyWay):

Нічний автобус 133h — 25 спільних зупинок (вул. Василя Касіяна → пл. Солом’янська), інтервал 56–60 хв, 00:20–06:15, щодня.

Приміський 368 — 15 спільних (пл. Севастопольська → Житній ринок), 5–10 хв, 05:30–21:46, щодня.

Приміський 302 — 14 спільних (пл. Севастопольська → Житній ринок), 1–7 хв, 06:00–22:32, щодня.

Маршрутка 499 — 14 спільних (вул. Василя Касіяна → вул. Златоустівська), 15–20 хв, 06:00–20:00, щодня.

Автобус 22 — 13 спільних (вул. Деміївська → пл. Севастопольська), 10–30 хв, 06:00–23:18 (розклад для буднів), курсує щодня.

Тролейбус 42 — 12 спільних (вул. Деміївська → пр. Повітряних Сил), 16–26 хв, 05:26–23:33 (розклад для буднів), курсує щодня.

Інших маршрутів на цих зупинках у джерелі немає. Пересадки зручні на ст. м. Васильківська, пл. Севастопольська й пл. Солом’янська. Перед виїздом звіряйте зміни в EasyWay або на зупинці — тимчасові корективи через ремонти чи затори в даних не зафіксовані.

Якщо не перевірити альтернативу, ви чекаєте 15–39 хвилин на 119, коли поруч ходить 368 чи 302 з коротшим інтервалом на частині траси. Різниця — десятки хвилин у дорозі.

5. Що перевірити перед виходом

Чеклист на 2 хвилини:

Кінцева на табло чи в застосунку збігається з вашою (вул. Василя Касіяна чи пл. Контрактова).

Час найближчого рейсу в EasyWay або на зупинці вкладається в 06:15–23:48.

Інтервал 15–39 хвилин не критичний для вашого графіка, або є альтернатива з коротшим очікуванням.

Зупинка посадки й виходу є в списку з 42 точок і розташована зручно відносно вашого пункту.

Якщо кілька пунктів не виконано, краще змінити час виходу або взяти сусідній маршрут зі спільними зупинками. Повна поїздка займає час, порівнянний із довжиною 19,1 км у міських умовах, тому запас на очікування важливий.

Практичне правило: за 10 хвилин до виходу відкрийте EasyWay, звіряйте напрямок і час найближчого рейсу №119. Якщо інтервал наближається до 39 хвилин і є альтернатива з меншим очікуванням на вашому відрізку — обирайте її.

Застереження: усі цифри інтервалу, годин і тарифу 30 ₴ — з EasyWay для буднів. Фактичний рух залежить від трафіку й кількості машин на лінії; окремих даних для вихідних у джерелі немає. Перед поїздкою завжди звіряйте актуальний час у застосунку або на зупинці.

Що це означає для вас завтра: ви виходите з дому з точним часом найближчого автобуса №119, сідаєте в потрібному напрямку й виходите на запланованій зупинці без додаткового очікування. Якщо рейс затримується понад середину інтервалу, у вас уже є перевірена альтернатива зі спільних зупинок.