119 автобус Київ: напрямок, зупинки й графік
Маршрут №119 курсує щодня між вул. Василя Касіяна та пл. Контрактова, долаючи приблизно 19,1 км і роблячи 42 зупинки. За даними EasyWay, інтервал у будні становить 15–39 хвилин, а час роботи — з 06:15 до 23:48.
Для щоденного пасажира це означає конкретний коридор між Голосіївським районом і Подолом. Ми зібрали перевірені кінцеві, порядок зупинок і діапазон очікування, щоб ви могли звірити напрямок і час найближчого рейсу перед виходом.
Далі — чеклист перевірок: від кінцевих точок до пересадок. Кожен блок пояснює, що змінюється, якщо пункт пропустити.
1. Напрямок руху автобуса №119
Автобус №119 з’єднує вул. Василя Касіяна з пл. Контрактова. Траса проходить через Деміївку, Солом’янку й спускається до Подолу. Довжина за карткою EasyWay — приблизно 19,1 км. Зворотний напрямок іде тими ж зупинкам у зворотному порядку.
Перед посадкою звіряйте кінцеву на табло або в застосунку: помилка напрямку додає повний цикл очікування наступного рейсу.
Важливо Інтервал 15–39 хвилин і години 06:15–23:48 наведено для буднів. Маршрут курсує щодня, але окремих цифр для вихідних у джерелі немає.
До правильної перевірки пасажир міг сісти в автобус, що їде на іншу кінцеву, і втратити 40–60 хвилин на зворотний шлях. Після звіряння напрямку в EasyWay або на зупинці ризик зникає: ви бачите точну кінцеву ще до посадки.
2. Основні зупинки маршруту
Зупинок 42. Нижче — повний порядок від вул. Василя Касіяна до пл. Контрактова. Зворотний напрямок — той самий список у зворотному порядку.
Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.
|№
|Зупинка
|1
|вул. Василя Касiяна
|2
|вул. Професора Балінського
|3
|вул. Докії Гуменної
|4
|вул. Самійла Кішки
|5
|вул. Софії Ковалевської
|6
|Гуртожиток №6
|7
|Гуртожиток №4
|8
|вул. Юлії Здановської
|9
|ст. м. Васильківська
|10
|Фабрика “Киянка”
|11
|Автобусний парк №1
|12
|вул. Михайла Стельмаха
|13
|пров. Васильківський
|14
|Автостоянка
|15
|вул. Деміївська
|16
|МАУП
|17
|Школа ім. Лобановського
|18
|вул. Мистецька
|19
|вул. Володимира Брожка
|20
|вул. Крутогірна
|21
|вул. Народна
|22
|вул. Андрія Головка
|23
|вул. Василя Овсієнка
|24
|вул. Максима Кривоноса
|25
|вул. Максима Токарєва
|26
|пр. Повітряних Сил
|27
|пл. Севастопольська
|28
|вул. Освіти
|29
|пл. Солом’янська
|30
|вул. Генерала Воробйова
|31
|вул. Карела Чапека
|32
|вул. Івана Огієнка
|33
|Стадіон
|34
|Національна дитяча клінічна лікарня “ОХМАТДИТ”
|35
|вул. Ростиславська
|36
|вул. Златоустiвська
|37
|Сквер Гейдара Алієва
|38
|узвіз Кудрявський
|39
|вул. Вознесенський Яр
|40
|Вознесенський узвіз
|41
|Житнiй ринок
|42
|пл. Контрактова
Джерело: EasyWay (eway.in.ua), актуальні дані маршруту.
Ключові точки для посадки чи виходу: ст. м. Васильківська, пл. Севастопольська, пл. Солом’янська, Національна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», Житній ринок. Решта — локальні вулиці.
Якщо пропустити звірку номера зупинки, ви виходите на сусідній, а не на потрібній. При інтервалі 15–39 хвилин це означає додаткове очікування або пішу частину шляху.
3. Графік і час очікування
Час роботи за EasyWay — 06:15–23:48. Інтервал 15–39 хвилин наведено для буднів. Маршрут курсує щодня. Тариф — 30 ₴. Інших сум у джерелі немає; пільги та способи оплати звіряйте в перевізника.
- Перевірити перший і останній рейс з вашої кінцевої (06:15 і до 23:48).
- Оцінити очікування: мінімум 15 хвилин, максимум 39 хвилин у будні.
- Звірити в EasyWay або на зупинці точний час найближчого автобуса перед виходом.
Інтервал 15–39 хвилин складається з різниці між послідовними відправленнями. Щоб порахувати орієнтовно самому, візьміть останній відомий рейс і додайте середину діапазону (близько 27 хвилин). Затори чи кількість машин на лінії змінюють фактичний проміжок — тому онлайн-перевірка точніша за середнє.
Без перевірки ви можете вийти на зупинку в момент, коли наступний автобус буде через 35–39 хвилин, замість 15. Для поїздки з дому на роботу це зсуває весь графік дня.
4. Пересадки та планування поїздки
Підтверджені сусідні маршрути на спільних зупинках (за EasyWay):
- Нічний автобус 133h — 25 спільних зупинок (вул. Василя Касіяна → пл. Солом’янська), інтервал 56–60 хв, 00:20–06:15, щодня.
- Приміський 368 — 15 спільних (пл. Севастопольська → Житній ринок), 5–10 хв, 05:30–21:46, щодня.
- Приміський 302 — 14 спільних (пл. Севастопольська → Житній ринок), 1–7 хв, 06:00–22:32, щодня.
- Маршрутка 499 — 14 спільних (вул. Василя Касіяна → вул. Златоустівська), 15–20 хв, 06:00–20:00, щодня.
- Автобус 22 — 13 спільних (вул. Деміївська → пл. Севастопольська), 10–30 хв, 06:00–23:18 (розклад для буднів), курсує щодня.
- Тролейбус 42 — 12 спільних (вул. Деміївська → пр. Повітряних Сил), 16–26 хв, 05:26–23:33 (розклад для буднів), курсує щодня.
Інших маршрутів на цих зупинках у джерелі немає. Пересадки зручні на ст. м. Васильківська, пл. Севастопольська й пл. Солом’янська. Перед виїздом звіряйте зміни в EasyWay або на зупинці — тимчасові корективи через ремонти чи затори в даних не зафіксовані.
Якщо не перевірити альтернативу, ви чекаєте 15–39 хвилин на 119, коли поруч ходить 368 чи 302 з коротшим інтервалом на частині траси. Різниця — десятки хвилин у дорозі.
5. Що перевірити перед виходом
Чеклист на 2 хвилини:
- Кінцева на табло чи в застосунку збігається з вашою (вул. Василя Касіяна чи пл. Контрактова).
- Час найближчого рейсу в EasyWay або на зупинці вкладається в 06:15–23:48.
- Інтервал 15–39 хвилин не критичний для вашого графіка, або є альтернатива з коротшим очікуванням.
- Зупинка посадки й виходу є в списку з 42 точок і розташована зручно відносно вашого пункту.
Якщо кілька пунктів не виконано, краще змінити час виходу або взяти сусідній маршрут зі спільними зупинками. Повна поїздка займає час, порівнянний із довжиною 19,1 км у міських умовах, тому запас на очікування важливий.
Практичне правило: за 10 хвилин до виходу відкрийте EasyWay, звіряйте напрямок і час найближчого рейсу №119. Якщо інтервал наближається до 39 хвилин і є альтернатива з меншим очікуванням на вашому відрізку — обирайте її.
Застереження: усі цифри інтервалу, годин і тарифу 30 ₴ — з EasyWay для буднів. Фактичний рух залежить від трафіку й кількості машин на лінії; окремих даних для вихідних у джерелі немає. Перед поїздкою завжди звіряйте актуальний час у застосунку або на зупинці.
Що це означає для вас завтра: ви виходите з дому з точним часом найближчого автобуса №119, сідаєте в потрібному напрямку й виходите на запланованій зупинці без додаткового очікування. Якщо рейс затримується понад середину інтервалу, у вас уже є перевірена альтернатива зі спільних зупинок.