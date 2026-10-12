12 медзакладів Київщини надають безоплатну допомогу

Дорослі та діти в Київській області можуть безоплатно отримати психосоціальну й психіатричну допомогу у 12 медзакладах. Допомогу організували через центри ментального здоров’я та мобільні мультидисциплінарні команди, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Як звернутися по підтримку

Звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Медик оцінить стан і за потреби направить до відповідного фахівця.

Прийти до Центру ментального здоров’я, де можна проконсультуватися з психіатром, отримати психологічну або психотерапевтичну допомогу.

За медичними показаннями в Центрі можуть організувати супровід мультидисциплінарної команди.

Звернутися до багатопрофільної лікарні: за наявності показань допомогу надають, зокрема, у стаціонарі.

Послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, для пацієнтів безоплатні. Їхню вартість покриває Національна служба здоров’я України.

Додаткові відомості про ментальне здоров’я, рекомендації із самодопомоги та контакти служб підтримки розміщені на платформі Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Ініціаторкою програми стала перша леді України Олена Зеленська.