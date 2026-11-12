12 місяців минули: як поновити виплату 20 тисяч у Києві

Кияни, чиє пошкоджене або зруйноване житло досі непридатне для проживання, можуть поновити щомісячну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень після завершення 12-місячного строку виплат. Для цього потрібно звернутися до районного Управління соціальної та ветеранської політики й підтвердити, що обставини, які не дають повернутися додому, зберігаються.

Можливість поновлення передбачена для людей, які залишили житло через російську збройну агресію. Про це повідомив Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

До районного управління необхідно подати заяву про поновлення допомоги та документи, що підтверджують пошкодження житла й те, що воно залишається непридатним для проживання:

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копію акта або витягу з рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пошкодження чи руйнування житла внаслідок російської збройної агресії та заходів із ліквідації наслідків;

копію довідки від організації, яка обслуговує житловий фонд, зокрема ОСББ, житлово-будівельного кооперативу або органу самоорганізації населення, про непридатність житла для проживання.

Якщо документи подає законний представник або уповноважена особа, додатково потрібні його паспорт і документ, що підтверджує повноваження. Заяву розглядає районне управління, яке перевіряє надані відомості.

Як ухвалюють рішення і перераховують кошти

Спершу районна державна адміністрація видає відповідне розпорядження. Потім районне управління формує списки людей, які мають право на поновлення допомоги, і протягом п’яти робочих днів передає їх до Департаменту соціальної та ветеранської політики. На підставі затверджених списків Департамент видає наказ про поновлення виплат.

Допомогу поновлюють із місяця, наступного за останнім місяцем, за який її виплатили та після якого виплату припинили. 20 тисяч гривень перераховують щомісяця на банківський рахунок за стандартом IBAN або на рахунок картки «Картка киянина». Як виняток, гроші можуть виплачувати готівкою за місцем отримання пенсії чи державної соціальної допомоги — за відповідною відомістю. Виплата здійснюється після надходження фінансування.

Допомогу припиняють із першого числа місяця після виникнення підстави. Це відбувається в разі смерті отримувача, відновлення житла, придбання ним житла в Києві, виїзду за межі України або зарахування на повне державне утримання. Також виплати припиняють, якщо людина отримала житловий сертифікат за програмою «єВідновлення» і набула право власності чи користування придатним для проживання житлом або скористалася правом на соціальне житло.

Якщо пошкоджене житло відновили й воно знову придатне для проживання, отримувач має повідомити про це районну державну адміністрацію протягом п’яти робочих днів.