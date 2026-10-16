12 тролейбус київ: як спланувати поїздку

Тролейбус №12 у Києві з’єднує ст. м. Васильківська із Залізничним вокзалом «Центральний». Маршрут має 39 зупинок і протяжність приблизно 17,1 км дорогою. Тариф становить 30 грн.

Для щоденних поїздок важливо знати точний напрямок і час прибуття, бо інтервал руху коливається від 1 до 47 хвилин. Це стосується пасажирів, які їдуть із Голосієва до центру чи з вокзалу в бік півдня міста.

Нижче розберемо кінцеві, послідовність зупинок із пересадками, години роботи та способи перевірити фактичний рух перед виходом.

Раніше ми писали: 17–18 жовтня в Києві змінять маршрути 5 автобусів і тролейбуса

Напрямки маршруту

Кінцеві зупинки — ст. м. Васильківська та Залізничний вокзал «Центральний». Рух іде в обидва боки щодня.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Щоб упевнитися в потрібному напрямку, дивіться на маршрутне табло тролейбуса чи назву кінцевої на лобовому склі. У застосунку EasyWay напрямок позначено за кінцевою зупинкою.

Якщо ви стоїте на проміжній зупинці, звіряйте наступні назви за порядком. Помилка в бік руху означає, що доведеться виходити й переходити на протилежну сторону.

Зупинки та пересадки

Маршрут проходить через 39 зупинок. Послідовність починається від ст. м. Васильківська, далі пров. Охтирський, Житловий масив, Тролейбусне депо №1 і далі в бік центру до Залізничного вокзалу «Центральний».

Ключові точки для орієнтиру: ст. м. Іподром, ст. м. Виставковий центр, ст. м. Голосіївська, ст. м. Либідська, ст. м. Олімпійська та вул. Жилянська. На цих зупинках зручно звіряти своє місце в маршруті.

Пересадки можливі на спільних зупинках із сусідніми маршрутами. Наприклад, із маршрутом 45 є 15 спільних зупинок від ст. м. Васильківська до вул. Васильківська, з маршрутом 43 — 14 від ст. м. Іподром до ст. м. Либідська.

Маршрут Спільних зупинок Інтервал Час роботи Курсує Маршрутка 491 19 (Васильківська — пров. Деміївський) 10-15 хв 06:00-19:00 щодня Приміський 825 18 (Іподром — Жилянська) 15-20 хв 07:00-22:00 щодня Тролейбус 45 15 (Васильківська — Васильківська) 3-47 хв 00:05-23:59 щодня Маршрутка 539 15 (Храм всіх святих — Вокзал) 25-30 хв 06:00-21:00 щодня Тролейбус 43 14 (Іподром — Либідська) 10-34 хв 05:15-23:18 щодня Нічний автобус 134h 14 (Либідська — Вокзал) 60 хв 00:25-06:25 щодня

Джерело: EasyWay (eway.in.ua), актуальні дані маршруту.

На практиці пасажир, який їде від ст. м. Голосіївська до вокзалу, сідає в бік Залізничного вокзалу «Центральний», проїжджає ст. м. Либідська та ст. м. Олімпійська і виходить на кінцевій. Якщо напрямок сплутати, маршрут поведе назад до Васильківської, і доведеться повертатися тим самим тролейбусом.

Розклад і час очікування

Час роботи наведено для буднів: з 00:11 до 23:59. Інтервал руху — від 1 до 47 хвилин. Маршрут курсує щодня, окремих цифр для вихідних у джерелі немає.

Інтервал 1-47 хв означає, що в години пік тролейбуси можуть іти майже без паузи, а ввечері чи вранці рано — з великим розривом. Щоб оцінити очікування, беріть середнє значення діапазону для вашого часу доби й діліть навпіл: це орієнтовний час до наступного рейсу за рівномірного розподілу.

Важливо: інтервал і години роботи стосуються буднів. Маршрут курсує щодня, але точних інтервалів на вихідні в даних немає — звіряйте в застосунку перед поїздкою.

Часті запитання про розклад зазвичай стосуються нічного періоду та вихідних. Нічний автобус 134h частково перекриває ділянку від ст. м. Либідська до вокзалу з 00:25 до 06:25 з інтервалом 60 хвилин.

Перевірка руху перед виїздом

Фактичне прибуття перевіряйте в застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці. У застосунку видно найближчі рейси за напрямком і орієнтовний час.

Якщо на маршруті є зміни, дані в застосунку оновлюються. На зупинці звіряйте назву зупинки з послідовністю: від ст. м. Васильківська йдуть пров. Охтирський, Житловий масив, далі вул. Степана Рудницького та інші.

Перед виходом відкрийте EasyWay, оберіть маршрут 12, вкажіть свою зупинку й подивіться час до найближчого тролейбуса в потрібному напрямку. Це займає менше хвилини й знімає ризик довгого очікування.

Що це означає для вас завтра

Перед виходом звіряйте три речі: напрямок за кінцевою (Васильківська чи Вокзал), точну назву вашої зупинки в послідовності з 39 і час у EasyWay. Якщо інтервал показує понад 20 хвилин, закладіть запас або розгляньте сусідній маршрут зі спільною ділянкою.

Тариф 30 грн єдиний у даних. Інші суми (пільгові, студентські) у джерелі відсутні — їх треба звіряти в перевізника окремо, без припущень.

Дані EasyWay актуальні на момент перевірки, але зміни на маршруті можуть з’являтися оперативно. Завжди дивіться застосунок безпосередньо перед виходом, особливо ввечері чи на вихідних, де інтервал ширший.