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Наука

128 комплектів стелажів закуплять для бібліотеки Вернадського

Ірина Ващук 1 хв читання 4
Дерев’яні скляні шафи з книжками та альбомами в бібліотечній експозиції

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського планують встановити нові стелажі для компактного й безпечного зберігання літератури, архівних документів і документальної спадщини. На 128 комплектів із державного бюджету передбачили 2,6 млн грн з ПДВ, а доставити та змонтувати їх мають до 15 грудня 2026 року.

Скільки коштують стелажі та коли проведуть торги?

Очікувана вартість закупівлі становить 2 млн 166 тис. 666,67 грн без ПДВ, або 2,6 млн грн із податком. У середньому один комплект може коштувати близько 20,3 тис. грн з ПДВ. Йдеться про металеві стелажі збірно-розбірної конструкції.

Фінансування передбачили в державному бюджеті за програмою наукової та науково-технічної діяльності установ Національної академії наук України. Відкриті торги оголосили 23 жовтня, аукціон запланований на 9 листопада. Тендерну документацію оприлюднили на Prozorro.

Куди доставлять комплекти та що має зробити постачальник?

Стелажі мають привезти до приміщень бібліотеки на вулиці Метрологічній, 44-А, у секції 44/7. Постачальник повинен організувати виготовлення або постачання меблів, їх доставку, розвантаження та монтаж. Витрати на всі ці роботи мають бути враховані у запропонованій ціні.

За умовами закупівлі, виконати замовлення потрібно протягом 20 робочих днів після підписання договору. Остаточний строк постачання й установлення визначений до 15 грудня 2026 року включно. До цієї дати всі 128 комплектів мають бути доставлені та змонтовані відповідно до вимог бібліотеки.

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