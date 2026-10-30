13,3 млн грн віддала пенсіонерка шахраям на Київщині

«Вас підозрюють у співпраці з Росією», — так шахраї, які видавали себе за працівників спецслужби, залякували 71-річну жительку Обухівського району. Вони заявили, що проти неї нібито відкрили кримінальне провадження за співпрацю з РФ, і пригрозили кримінальною відповідальністю. Пенсіонерка передала їм понад 13,3 млн грн заощаджень для «перевірки». Про це повідомила поліція Київської області.

Як шахраї отримали гроші пенсіонерки?

Зловмисники неодноразово телефонували жінці через Viber. Щоб нібито уникнути відповідальності, їй запропонували передати всі гроші спеціальному «кур’єру» для перевірки.

За заощадженнями приїхав 20-річний житель Миколаївщини. Він забрав у пенсіонерки понад 13,3 млн грн.

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Що загрожує затриманому?

Поліцейські затримали чоловіка та повідомили йому про підозру в пособництві у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Суд узяв підозрюваного під варту.

За цей злочин чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших учасників шахрайської схеми.

Телефонні розмови з пенсіонеркою відбувалися неодноразово через Viber. Шахраї переконували її, що гроші потрібно передати для «перевірки».