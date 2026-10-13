14 трамвай Київ: маршрут, зупинки та перевірка руху

14-й трамвай у Києві з’єднує проспект Відрадний із площею Контрактовою, налічує 29 зупинок і має протяжність приблизно 13,2 км. За різними оцінками, тариф становить 30 гривень. Інтервал руху в будні — від 2 до 26 хвилин, години роботи з 05:00 до 23:07.

Для щоденних поїздок це зручний варіант між Відрадним, Берестейською та Подолом. Ми зібрали маршрутні орієнтири, ключові зупинки та місця, де звіряти актуальний рух. Після прочитання ви знатимете, що перевірити перед виходом, щоб не сісти в неправильний напрямок.

Дані наведено за відкритими матеріалами EasyWay. Розклад і інтервали стосуються буднів, хоча маршрут курсує щодня. Перед поїздкою звіряйте стан лінії в застосунку або на зупинці.

Маршрут і напрямки

Маршрут 14 прямує від пр. Відрадний до пл. Контрактова і у зворотному напрямку. Він проходить через райони Відрадного, Берестейської, Лук’янівки та Подолу. Загальна довжина становить приблизно 13,2 км, кількість зупинок — 29.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Напрямок легко розпізнати за кінцевими табличками. Перед посадкою перевірте, чи вагон іде саме туди, куди вам потрібно. Помилка в напрямку означає зайву поїздку до кінцевої і пересадку.

Зупинки та пересадки

Повний перелік зупинок від пр. Відрадний: бул. Вацлава Гавела, вул. Добрузька, вул. Академіка Білецького, пр. Любомира Гузара, вул. Василя Чумака, 6-й Авторемонтний завод, вул. Академіка Шалімова, вул. Миколи Василенка, вул. Машинобудівна, вул. Козелецька, ст. м. Берестейська, вул. Миколи Шпака, вул. Василя Макуха, Інститут газу, вул. Олени Теліги, Лікарня, Комбінат «Україна», вул. Зоологічна, вул. Довнар-Запольського, пл. Лук’янівська, вул. Коперника, вул. Січових Стрільців, Сквер Гейдара Алієва, узвіз Кудрявський, вул. Вознесенський Яр, Вознесенський узвіз, Житній ринок, пл. Контрактова.

Найважливіші для пасажирів точки — ст. м. Берестейська (пересадка на метро), пл. Лук’янівська, Житній ринок і пл. Контрактова. На цих зупинках зручно змінювати транспорт або виходити в центр.

На тих самих зупинках курсують сусідні маршрути. Трамвай 15 має 22 спільні зупинки від пр. Відрадний до вул. Коперника, інтервал 5–28 хвилин. Маршрутки 566 і 569 покривають ділянку до пл. Лук’янівська. Автобус 9 частково збігається від вул. Василя Чумака. Ці варіанти корисні, якщо 14-й затримується.

Маршрут Спільні зупинки Інтервал Години (будні) Трамвай 15 22 5–28 хв 05:16–23:54 Маршрутка 566 19 12 хв 06:00–22:30 Маршрутка 569 18 5–8 хв 06:00–22:30 Автобус 9 15 34–59 хв 06:00–23:37

Джерело: EasyWay, дані сусідніх маршрутів на спільних зупинках.

Якщо потрібен інший напрямок, обирайте з цього списку. Інші маршрути на цих зупинках не курсують.

Розклад і тривалість поїздки

Інтервал у будні становить 2–26 хвилин, години роботи — з 05:00 до 23:07. Маршрут курсує щодня, але окремі цифри для вихідних у джерелі не наведені. Тому орієнтуйтесь на будній інтервал і звіряйте фактичний рух.

Важливо: інтервал і години стосуються буднів. Перед виїздом у вихідний перевірте актуальний стан у застосунку EasyWay або на зупинці, бо дані можуть відрізнятися.

Точний час поїздки не фіксований. На відстані приблизно 13,2 км тривалість залежить від інтервалу, завантаженості та умов на лінії. Не плануйте жорстко без перевірки.

Найсильніше заперечення: широкий інтервал 2–26 хвилин робить маршрут непередбачуваним, тому краще брати автобус чи маршрутку. Факти показують, що на спільних ділянках трамвай 15 має порівнянний інтервал 5–28 хвилин, а маршрутки 566 і 569 — 5–12 хвилин. Якщо 14-й іде рідко, пересядьте на них на спільних зупинках і доїдьте до потрібної точки.

Питання пасажирів про 14-й трамвай

Як не сісти не в той напрямок

Дивіться на лобову табличку: «пр. Відрадний» чи «пл. Контрактова». Якщо сумніваєтесь, запитайте у водія або пасажирів на зупинці. Помилка коштує зайвого часу до кінцевої.

На кінцевих завжди уточнюйте напрямок перед посадкою. Це займає секунди і рятує від непотрібної поїздки.

Де звірити актуальний розклад

Відкрийте застосунок EasyWay і виберіть маршрут 14. Там видно поточне положення вагонів і орієнтовний час. Альтернатива — електронне табло на зупинці, якщо воно працює.

Не покладайтесь лише на статичний інтервал. Ремонти чи відключення змінюють рух без попередження.

Чи є пільги і як оплатити

Тариф — 30 гривень. Право на пільговий проїзд існує для окремих категорій, але суму потрібно звіряти в перевізника. Оплата можлива карткою чи іншим способом, деталі уточнюйте на місці.

Не називайте інших сум. Якщо маєте пільгу, візьміть документ і перевірте умови перед поїздкою.

Що робити при змінах руху

Якщо вагони не приходять у межах інтервалу, перейдіть на сусідній маршрут зі спільної зупинки. Трамвай 15 або маршрутка 569 часто стають заміною на ділянці до Лук’янівської.

Повідомте про затримку в застосунку, якщо там є така функція. Це допомагає іншим пасажирам.

Що це означає для вас завтра

Перед виходом звіряйте напрямок на табличці і актуальний рух маршруту 14 у застосунку EasyWay або на зупинці. Якщо інтервал розтягується, пересядьте на трамвай 15, маршрутку 566 чи 569 на спільній зупинці.

Це правило працює щодня, особливо вранці та ввечері. Не плануйте поїздку лише за середнім інтервалом — умови на лінії змінюються.

Застереження: наведені інтервали, години та зупинки можуть змінитися через ремонти чи технічні причини. Ми не маємо окремого розкладу на вихідні, тому завжди перевіряйте поточний стан самостійно.