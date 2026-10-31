145 тисяч історій про війну: у Києві представили щоденник

Другий тираж щоденника Катерини Савенко, яка описувала життя Маріуполя під час російської облоги, презентували в Києві. Видання стало частиною публічної дискусії про руйнування міст, досвід їхніх мешканців і збереження свідчень війни.

Ключові факти про дискусію та видання

Захід «Місто як ціль війни» організував Музей «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова.

Учасники говорили про урбіцид — цілеспрямоване знищення міст, їхньої інфраструктури та міського життя.

Катерина Савенко була мешканкою Маріуполя. У квітні 2022 року вона загинула від отриманого поранення, а її рідним вдалося вивезти щоденник з окупованого міста.

Книгу видали за підтримки Фонду Ріната Ахметова та Групи Метінвест.

Музей зберігає понад 145 тисяч історій українців про війну, з них близько 12,5 тисячі — свідчення мешканців Маріуполя.

Під час дискусії окремо обговорили, як руйнування впливають на людей. Експерти говорили про психологічну стійкість, звикання до постійної небезпеки та підтримку близьких у воєнних умовах. Також ішлося про те, як особисті історії документують досвід українців і допомагають передавати його наступним поколінням.

Учасники розглянули роль мистецтва у збереженні пам’яті про пережите. До розмови долучилися психологиня Світлана Ройз, історик Антон Лягуша та художник Антон Логов. Модерувала зустріч Наталія Ємченко — голова наглядових рад Фонду Ріната Ахметова та ГО «Серце Азовсталі».

Щоденник Катерини Савенко містить її записи про життя Маріуполя під час облоги. Другий тираж книги презентували в межах зустрічі, присвяченої досвіду мешканців міст, що зазнали руйнувань, і збереженню свідчень про війну. Музей «Голоси Мирних» зберігає понад 145 тисяч таких історій.