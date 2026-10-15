15 жовтня в Києві знову діють графіки відключень світла
У четвер, 15 жовтня, у Києві повернули планові графіки відключення електроенергії після стабілізації ситуації в енергосистемі. Перевірити час відключення за своєю адресою можна в сервісах ДТЕК, «Київ Цифровий», YASNO та YASNO Mobile.
Як розвивалися події
- Увечері 13 жовтня. Росія завдала балістичних ударів по Києву. Було уражено ТЕЦ-4, одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку. За словами президента Володимира Зеленського, партнери не попередили Україну про запуск ракет, їх виявили на підльоті до столиці.
- Уранці після ударів. Російські війська знову атакували балістичними ракетами енергетичні об’єкти Києва та Київської області. Унаслідок обстрілів у столиці загинули п’ятеро людей.
- 14 жовтня. Через аварію частина жителів правого берега залишилася без світла, у місті запровадили екстрені відключення. У ніч проти 14 жовтня Росія застосувала 39 ракет різних типів, що заходять на ціль балістичною траєкторією, та 128 безпілотників. Сили ППО знешкодили чотири ракети та 90% безпілотників.
- 15 жовтня. Після стабілізації електропостачання енергетики повернулися до графіків. ДТЕК повідомила про це у Telegram.
Актуальну інформацію про відключення кияни можуть перевіряти на офіційному сайті або в чат-боті ДТЕК, у застосунку «Київ Цифровий», на сайті YASNO чи в застосунку YASNO Mobile. Режим електропостачання може змінюватися залежно від стану енергосистеми.
Напередодні масованої атаки, увечері 13 жовтня, Росія завдала ударів по столиці балістичними ракетами. У ніч проти 14 жовтня атаки також були спрямовані на енергетичні об’єкти.