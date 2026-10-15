15 жовтня в Києві знову діють графіки відключень світла

У четвер, 15 жовтня, у Києві повернули планові графіки відключення електроенергії після стабілізації ситуації в енергосистемі. Перевірити час відключення за своєю адресою можна в сервісах ДТЕК, «Київ Цифровий», YASNO та YASNO Mobile.

Як розвивалися події

Увечері 13 жовтня. Росія завдала балістичних ударів по Києву. Було уражено ТЕЦ-4, одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку. За словами президента Володимира Зеленського, партнери не попередили Україну про запуск ракет, їх виявили на підльоті до столиці. Уранці після ударів. Російські війська знову атакували балістичними ракетами енергетичні об’єкти Києва та Київської області. Унаслідок обстрілів у столиці загинули п’ятеро людей. 14 жовтня. Через аварію частина жителів правого берега залишилася без світла, у місті запровадили екстрені відключення. У ніч проти 14 жовтня Росія застосувала 39 ракет різних типів, що заходять на ціль балістичною траєкторією, та 128 безпілотників. Сили ППО знешкодили чотири ракети та 90% безпілотників. 15 жовтня. Після стабілізації електропостачання енергетики повернулися до графіків. ДТЕК повідомила про це у Telegram.

Актуальну інформацію про відключення кияни можуть перевіряти на офіційному сайті або в чат-боті ДТЕК, у застосунку «Київ Цифровий», на сайті YASNO чи в застосунку YASNO Mobile. Режим електропостачання може змінюватися залежно від стану енергосистеми.

Напередодні масованої атаки, увечері 13 жовтня, Росія завдала ударів по столиці балістичними ракетами. У ніч проти 14 жовтня атаки також були спрямовані на енергетичні об’єкти.