151 депутат підтримав виклик Кличка до Верховної Ради

Верховна Рада проголосувала за виклик міського голови Києва Віталія Кличка на засідання. Рішення підтримав 151 народний депутат; Мар’яна Безугла уточнила, що мера чекають у середу, 14 жовтня.

Що відомо про виклик мера

Перед голосуванням народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла закликала розглянути це питання.

«Ви бачите, що відбувається зі столицею? Ми так жодного разу й не заслухали Кличка», — сказала вона.

У дописі в Telegram Безугла назвала дату виклику — середа, 14 жовтня.

Наприкінці літа президент Володимир Зеленський доручив органам місцевого самоврядування облаштувати в багатоквартирних будинках системи незалежного резервного живлення. Кличку визначили персональну відповідальність за підготовку та проходження опалювального сезону в Києві.

У жовтні Зеленський заявив, що Київ фактично не готовий до нових російських ударів по енергетиці. Після доповіді про строки виконання планів стійкості в Київській області та інших регіонах він наголосив, що затримки неприпустимі, а відповідальність Міністерства інфраструктури й обласних адміністрацій є персональною. Для Києва окремо визначили завдання через «майже повне невиконання міською владою необхідних кроків».