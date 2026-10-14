17-річному киянину загрожує до 15 років ув’язнення за вбивство

У Києві 17-річному місцевому жителю повідомили про підозру в умисному вбивстві 18-річного юнака. Конфлікт стався минулими вихідними на Контрактовій площі.

Що відомо про напад і затримання

Компанія молодих людей відпочивала на Контрактовій площі, коли між ними виникла сварка. Інцидент стався близько 20:00.

Під час конфлікту 18-річний хлопець ударив знайомого. За версією слідства, товариш останнього дістав ніж і вдарив потерпілого в груди.

Поранений забіг до магазину, але знепритомнів і помер. За інформацією поліції, нападник переслідував його.

Після повідомлення очевидців на лінію 102 правоохоронці розшукали ймовірного нападника на одній із вулиць Подільського району.

Поліція Києва повідомила, що підозрюваний — 17-річний місцевий житель. Слідчі оголосили йому підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.