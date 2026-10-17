17 жовтня у Києві вимагали відставки Кличка

У суботу, 17 жовтня, кілька сотень людей зібралися біля будівлі Київської міської державної адміністрації, вимагаючи відставки міського голови Віталія Кличка. Вони критикували підготовку столиці до зими, забудову зелених зон, транспортні проблеми, нестачу укриттів і тиск на активістів.

На акції говорили про забудову й переслідування

Серед учасників було багато молоді. Громадські діячі та активісти розповідали про ситуацію на Теремках і в екопарку «Осокорки», а також про власний досвід протистояння забудовникам. Одна з учасниць заявила, що місто не перший рік недостатньо готується до зими, а забудова зелених зон відбувається за сприяння людей, наближених до міського голови.

“Місто абсолютно не підготовлене до зими вже який рік. […] Відбувається незаконна забудова під керівництвом друзів Кличка і так далі. Я хочу дихати повітрям, а не бетоном. У нас вічні затори, транспортні кола, які ніяк не вирішуються. Багато транспорту немає, люди не можуть нормально дістатися з правого на лівий берег. І так, лівий берег — це також Київ. Але я люблю свою країну, я не хочу виїжджати звідси, тому я тут”, — сказала учасниця мітингу.

Одним із перших виступив голова громадської організації Любомир Дмитришин. Ведучі повідомили, що він зазнав тілесних ушкоджень під час захисту парку на Теремках, а згодом поліція провела обшук у його помешканні та доправила його до ізолятора тимчасового тримання.

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Дмитришин заявив про неприпустимість насильства щодо людей, які критикують владу й вимагають підзвітності.

“Сьогодні я хочу наголосити, що насильство, яке застосували КМДА проти мене та проти інших людей, які активно висловлювали свою думку на Теремках, — неприпустиме. У демократичному суспільстві нормально критикувати владу, нормально вимагати підзвітності у влади, але ненормально за це людину переслідувати, відкривати кримінальне провадження, бити, тримати в слідчому ізоляторі. Тобто це все ознака Росії. Я проти цього”, — сказав активіст.

Протест відбувся на тлі суперечки про підготовку до зими

Громадська діячка Наталія Чернішова говорила про забудову екопарку «Осокорки» та території на Теремках. Учасники акції вимагали від міської влади відповідальності за рішення щодо розвитку столиці, збереження природних територій і культурної спадщини. Серед претензій також називали неефективне використання бюджетних коштів, нестачу укриттів і недостатню підготовку до опалювального сезону; під час мітингу люди скандували «Відставка».

Акція відбулася під час публічної дискусії центральної та міської влади про готовність Києва до зими й захист енергетичної інфраструктури від російських атак. Віталій Кличко відкинув звинувачення в неналежній підготовці, заявивши, що місто зазнає систематичних ударів по об’єктах теплоенергетики, а першочергові заходи з підвищення енергетичної стійкості вже завершені.

Напередодні мітингу фракція «УДАР Віталія Кличка» в Київраді закликала киян утриматися від масових зібрань через загрозу російських атак.