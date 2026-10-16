17–18 жовтня в Києві змінять маршрути 5 автобусів і тролейбуса
17 жовтня автобуси № 39, 98, 110 і тролейбус № 34 курсуватимуть інакше, а наступного дня зміни торкнуться автобусів № 31, 110 і 112. Перекриття маршрутів пов’язані з продовольчими ярмарками на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Татарській та Ігоря Юхновського.
Зміни діятимуть від початку руху до завершення ярмарків, повідомило КП «Київпастранс» у Telegram.
Як курсуватиме транспорт 17 жовтня?
- Автобус № 39: проспект Голосіївський — проспект Науки — вулиця Лисогірська до розв’язки з вулицями Ракетною та Панорамною, далі Лисогірська і Лисогірський провулок. У зворотному напрямку — без змін.
- Автобус № 98: Радунська — Будищанська — Оноре де Бальзака (непарна сторона) — Олександри Екстер — проспект Червоної Калини — Сержа Лифаря — Пухівська — ТЕЦ-6.
- Автобус № 110: Радунська — Градинська — Оноре де Бальзака (парна сторона, у зворотному напрямку — непарна) — Олександри Екстер — проспект Червоної Калини — Сержа Лифаря — Миколи Закревського, далі за маршрутом до станції метро «Площа Українських Героїв». У зворотному напрямку автобус також курсуватиме Радунською, Лісківською та Милославською.
- Тролейбус № 34 їхатиме від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.
Що зміниться 18 жовтня?
- Автобус № 31 прямуватиме від станції метро «Політехнічний інститут» проспектом Берестейським, вулицями Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольського, Дегтярівською, Білоруською, Деревлянською, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівською та Князя Володимира Мономаха до вулиці Татарської.
- Автобуси № 110 від станції метро «Площа Українських Героїв» і № 112 від станції метро «Лук’янівська» їхатимуть за звичними маршрутами до вулиці Райдужної, далі — вулицями Івана Микитенка, Сірожупанників та Ігоря Юхновського. У зворотному напрямку — без змін.