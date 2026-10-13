17,5 млн грн: «Київтеплоенерго» закуповує сіль на зиму
2,5 тисячі тонн кам’яної солі планує придбати «Київтеплоенерго» для роботи міської інфраструктури в холодний сезон. Очікувана вартість закупівлі — 17,5 млн грн без ПДВ, а з податком сума може зрости до 21 млн грн.
Матеріал використовуватимуть для оброблення територій і транспортних зон під час снігопадів, ожеледиці та мінусової температури. Купівлю профінансують власним коштом комунального підприємства, а сіль постачатимуть насипом автомобільним транспортом до його підрозділів.
У солі має бути щонайменше 97% хлориду натрію. Вміст кальцію обмежений 0,5%, магнію — 0,15%, нерозчинного залишку — 0,45%, вологи — 0,25%. Основна фракція зерен має становити від 0,2 до 4 мм, а частка частинок понад 4 мм — не перевищувати 15%.
Для запобігання злежуванню дозволено додавати до 150 грамів протизлежувальної речовини на тонну. Сіль має бути кристалічною, сипучою та без сторонніх механічних домішок. Її основний колір — білий, але допускаються сірі, жовті або блакитні відтінки, якщо інші вимоги дотримані.
Продукцію мають виготовити не раніше 2025 року. Середня очікувана ціна тонни становить близько 7 тисяч грн без ПДВ або приблизно 8,4 тисячі грн із податком. За умовами DDP постачальник організовує доставку до визначених місць і відповідає за транспортування до передачі солі замовнику; адреси підрозділів підприємство зазначатиме в окремих замовленнях.
Гарантійний строк не обмежений, якщо дотримуватися правил перевезення та зберігання. Щоб сіль залишалася сипучою, її потрібно захищати від вологи, опадів і забруднення та зберігати на підготовлених майданчиках або в приміщеннях, де вона не контактуватиме з водою.
Як проходитиме закупівля
- До 26 жовтня потенційні постачальники можуть подати тендерні пропозиції. Учасникам потрібно підтвердити походження продукції, її відповідність технічним вимогам і можливість доставити весь обсяг у встановлений строк.
- Після завершення приймання документів замовник розгляне пропозиції та визначить учасника, який відповідатиме кваліфікаційним і технічним умовам. Окрім ціни, значення матимуть логістичні можливості постачальника.
- До 31 грудня 2026 року постачальник має передати замовнику весь обсяг. Доставку можна здійснювати поетапно відповідно до виробничої потреби, готовності складських майданчиків і погодних умов.
Закупівля дасть підприємству змогу сформувати резерв протиожеледного матеріалу для зимових робіт. Сіль потрібна, щоб підтримувати безпечне пересування територіями підприємства та оперативно реагувати на складні погодні умови.
У зимовий період у Києві бувають перепади температури, снігопади й ожеледиця. Наявність достатнього запасу протиожеледних матеріалів потрібна для стабільної роботи комунальних служб.