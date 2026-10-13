17,5 млн грн: «Київтеплоенерго» закуповує сіль на зиму

2,5 тисячі тонн кам’яної солі планує придбати «Київтеплоенерго» для роботи міської інфраструктури в холодний сезон. Очікувана вартість закупівлі — 17,5 млн грн без ПДВ, а з податком сума може зрости до 21 млн грн.

Матеріал використовуватимуть для оброблення територій і транспортних зон під час снігопадів, ожеледиці та мінусової температури. Купівлю профінансують власним коштом комунального підприємства, а сіль постачатимуть насипом автомобільним транспортом до його підрозділів.

У солі має бути щонайменше 97% хлориду натрію. Вміст кальцію обмежений 0,5%, магнію — 0,15%, нерозчинного залишку — 0,45%, вологи — 0,25%. Основна фракція зерен має становити від 0,2 до 4 мм, а частка частинок понад 4 мм — не перевищувати 15%.

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Для запобігання злежуванню дозволено додавати до 150 грамів протизлежувальної речовини на тонну. Сіль має бути кристалічною, сипучою та без сторонніх механічних домішок. Її основний колір — білий, але допускаються сірі, жовті або блакитні відтінки, якщо інші вимоги дотримані.

Продукцію мають виготовити не раніше 2025 року. Середня очікувана ціна тонни становить близько 7 тисяч грн без ПДВ або приблизно 8,4 тисячі грн із податком. За умовами DDP постачальник організовує доставку до визначених місць і відповідає за транспортування до передачі солі замовнику; адреси підрозділів підприємство зазначатиме в окремих замовленнях.

Гарантійний строк не обмежений, якщо дотримуватися правил перевезення та зберігання. Щоб сіль залишалася сипучою, її потрібно захищати від вологи, опадів і забруднення та зберігати на підготовлених майданчиках або в приміщеннях, де вона не контактуватиме з водою.

Як проходитиме закупівля

До 26 жовтня потенційні постачальники можуть подати тендерні пропозиції. Учасникам потрібно підтвердити походження продукції, її відповідність технічним вимогам і можливість доставити весь обсяг у встановлений строк. Після завершення приймання документів замовник розгляне пропозиції та визначить учасника, який відповідатиме кваліфікаційним і технічним умовам. Окрім ціни, значення матимуть логістичні можливості постачальника. До 31 грудня 2026 року постачальник має передати замовнику весь обсяг. Доставку можна здійснювати поетапно відповідно до виробничої потреби, готовності складських майданчиків і погодних умов.

Закупівля дасть підприємству змогу сформувати резерв протиожеледного матеріалу для зимових робіт. Сіль потрібна, щоб підтримувати безпечне пересування територіями підприємства та оперативно реагувати на складні погодні умови.

У зимовий період у Києві бувають перепади температури, снігопади й ожеледиця. Наявність достатнього запасу протиожеледних матеріалів потрібна для стабільної роботи комунальних служб.