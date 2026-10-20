19 жовтня атака пошкодила дитячий центр «Ерудит» у Києві

Для дітей, які проходили в «Ерудиті» навчання, корекційні заняття та реабілітацію, пошкодження центру означає втрату звичного простору й обладнання. Адміністрація закладу повідомила про масштабні руйнування після нічної атаки на Київ.

У центрі працювали з дітьми з особливими освітніми потребами: проводили індивідуальні й групові корекційні програми, консультували батьків і організовували реабілітаційні заходи. Простір був облаштований для комплексної допомоги в адаптованому середовищі.

За інформацією адміністрації, суттєво пошкоджені навчальні аудиторії. Внаслідок обстрілу знищені або пошкоджені меблі, дидактичні матеріали, обладнання для занять і речі, потрібні фахівцям у щоденній роботі. Частину майна команда збирала роками відповідно до потреб вихованців.

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Центр збирає кошти на відновлення

Особливо відчутною стала втрата сенсорного та реабілітаційного обладнання. Воно допомагає розвивати координацію, увагу, комунікацію та навички самообслуговування. Такі засоби використовували, зокрема, під час роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності й затримкою психомовленнєвого розвитку.

Кабінети та матеріали застосовували відповідно до індивідуальних програм розвитку. Втрата звичного середовища може ускладнити безперервність допомоги та змусити родини шукати тимчасові альтернативи. Для дітей важливі послідовність занять, знайомий простір і доступ до необхідних інструментів.

Керівництво й команда «Ерудиту» оголосили збір коштів. Гроші планують спрямувати на ремонт приміщень, відновлення аудиторій, придбання сенсорного й реабілітаційного обладнання та методичних матеріалів. Організація закликає долучитися громадян, бізнес, благодійні ініціативи й партнерів, а також поширювати інформацію про збір.

У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по Києву. Загинула 21-річна дівчина, троє людей отримали травми. Пошкоджень зазнали об’єкти в кількох районах, зокрема спортивний комплекс, наземна станція метро «Чернігівська», торговельно-розважальний і медичний центри, цифрова інфраструктура та навчальні заклади.

Команда «Ерудиту» працює над тим, щоб зберегти зв’язок із родинами вихованців. Центр планує повернутися до повноцінної роботи після ремонту й оновлення матеріальної бази.