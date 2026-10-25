19 жовтня Бровари отримали гуманітарний вантаж із Норвегії
19 жовтня до Броварів прибув вантаж від Української громади в Норвегії (Den ukrainske forening i Norge). Допомогу призначили соціальним закладам і родинам Броварської громади.
Про надходження повідомила пресслужба Броварської міської ради. У вантажі є обладнання для реабілітації та мобільності, техніка й речі для дітей і родин.
Яке обладнання передали Броварам?
Громада отримала електричні скутери, адаптивні велосипеди, інвалідні візки, підйомники, ходунки, спеціальні ліжка з матрацами та інші засоби реабілітації й мобільності. Також передали генератори, мийку високого тиску, бензопили, зварювальне та комп’ютерне обладнання.
У вантажі є дитячі автокрісла, шкільні портфелі з приладдям і протипожежне устаткування. Усе це передали для потреб соціальних установ і місцевих родин.
Кому допоможе гуманітарний вантаж?
Отримані речі мають покращити матеріально-технічне забезпечення соціальних установ і полегшити пересування маломобільних людей. Вони також призначені для підтримки родин громади.
У Броварській громаді подякували українській спільноті в Норвегії за допомогу та солідарність з Україною.