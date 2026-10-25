19 жовтня Бровари отримали гуманітарний вантаж із Норвегії

19 жовтня до Броварів прибув вантаж від Української громади в Норвегії (Den ukrainske forening i Norge). Допомогу призначили соціальним закладам і родинам Броварської громади.

Про надходження повідомила пресслужба Броварської міської ради. У вантажі є обладнання для реабілітації та мобільності, техніка й речі для дітей і родин.

Яке обладнання передали Броварам?

Громада отримала електричні скутери, адаптивні велосипеди, інвалідні візки, підйомники, ходунки, спеціальні ліжка з матрацами та інші засоби реабілітації й мобільності. Також передали генератори, мийку високого тиску, бензопили, зварювальне та комп’ютерне обладнання.

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У вантажі є дитячі автокрісла, шкільні портфелі з приладдям і протипожежне устаткування. Усе це передали для потреб соціальних установ і місцевих родин.

Кому допоможе гуманітарний вантаж?

Отримані речі мають покращити матеріально-технічне забезпечення соціальних установ і полегшити пересування маломобільних людей. Вони також призначені для підтримки родин громади.

У Броварській громаді подякували українській спільноті в Норвегії за допомогу та солідарність з Україною.