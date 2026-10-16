19 жовтня в Броварах опалення увімкнуть у п’яти закладах
«Із 19 жовтня у Броварах почнуть подавати тепло до трьох дитячих садків і двох ліцеїв», — написав міський голова Ігор Сапожко в Telegram. Опалювальний сезон у цих закладах розпочнеться 2026 року.
Де подаватимуть тепло
- Опалення ввімкнуть із 19 жовтня 2026 року.
- До переліку увійшли дитсадки «Ялинка», «Країна дитинства» та «Лісова казка».
- Тепло також подаватимуть у ліцеях № 1 і № 3.
- Плату нараховуватимуть від моменту фактичного подання теплоносія споживачу.
Інші заклади освіти, охорони здоров’я, культури та соціально-культурної сфери зможуть розпочати опалювальний сезон за письмовим зверненням керівників. Така сама умова діятиме для адміністративних будівель, установ і організацій незалежно від форми власності.
Отже, для решти закладів і будівель початок опалення залежатиме від письмового звернення керівництва. Нарахування за тепло розпочнеться не з дати старту сезону, а з моменту фактичної подачі теплоносія конкретному споживачу.