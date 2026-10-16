19 жовтня в Броварах опалення увімкнуть у п’яти закладах

«Із 19 жовтня у Броварах почнуть подавати тепло до трьох дитячих садків і двох ліцеїв», — написав міський голова Ігор Сапожко в Telegram. Опалювальний сезон у цих закладах розпочнеться 2026 року.

Де подаватимуть тепло

Опалення ввімкнуть із 19 жовтня 2026 року.

До переліку увійшли дитсадки «Ялинка», «Країна дитинства» та «Лісова казка».

Тепло також подаватимуть у ліцеях № 1 і № 3.

Плату нараховуватимуть від моменту фактичного подання теплоносія споживачу.

Інші заклади освіти, охорони здоров’я, культури та соціально-культурної сфери зможуть розпочати опалювальний сезон за письмовим зверненням керівників. Така сама умова діятиме для адміністративних будівель, установ і організацій незалежно від форми власності.

Отже, для решти закладів і будівель початок опалення залежатиме від письмового звернення керівництва. Нарахування за тепло розпочнеться не з дати старту сезону, а з моменту фактичної подачі теплоносія конкретному споживачу.