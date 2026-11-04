191 млн грн грантів: Київщина — друга за кількістю переможців

«Київська область посіла друге місце серед регіонів України» — повідомила Київська обласна державна адміністрація про результати чергової хвилі програми «Власна справа 2.0». У ній гранти на започаткування та розвиток бізнесу схвалили для 178 підприємців на загальну суму 191 млн грн.

«Київська область забезпечила 10% від загальної кількості переможців, поступившись лише Львівщині, на яку припадає 17%».

На що спрямують гранти

Найбільша частка підтриманих заявок припала на торгівлю — 24%, для цих проєктів передбачили 33 млн грн. У переробній промисловості зосереджено 16% грантів на 43 млн грн, а 14% ініціатив стосуються охорони здоров’я та соціальної допомоги: на них спрямують майже 28 млн грн.

За інформацією Державної служби зайнятості, 65% проєктів-переможців працюватимуть у пріоритетних для економіки галузях. На прифронтових територіях реалізовуватимуть 18% ініціатив, ще 6% підприємців отримають кошти на відновлення або заміну обладнання, пошкодженого чи знищеного внаслідок російських атак. Очікується, що підтримані проєкти створять 256 робочих місць.

Серед переможців 15% — платники ПДВ, 10% — підприємці віком від 18 до 25 років, 9% — внутрішньо переміщені особи, а 2% — релоковані підприємства. Після Київщини, частка якої становить 10%, за кількістю переможців ідуть Івано-Франківська та Хмельницька області — по 7%.

На започаткування справи можна отримати від 100 тис. до 300 тис. грн, а з бонусами — до 500 тис. грн; створювати робочі місця для цієї категорії не обов’язково. На масштабування бізнесу передбачено від 500 тис. до 1,5 млн грн, або до 2,5 млн грн із бонусами, за умови створення щонайменше одного робочого місця.

Програму реалізують Міністерство економіки та довкілля України спільно з Державною службою зайнятості. Від початку оновленої програми гранти отримали 260 підприємців: на їхні проєкти спрямували майже 280 млн грн, а очікувана кількість нових робочих місць перевищує 360.