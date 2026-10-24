2-й візит Йорґа Цвікера до Ірпеня: школі передали віолончель

Ірпінська дитяча школа мистецтв імені Михайла Вериківського отримала віолончель. Інструмент передав австрійський диригент, віолончеліст і музичний педагог Йорґ Цвікер під час зустрічі в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї.

«Для нас такі зустрічі – це значно більше, ніж подарований інструмент. Вони про людей, які підтримують Україну, вірять у наших дітей і допомагають займатися творчістю навіть у ці непрості часи». — зазначили в ГО «Сміливий Ірпінь».

Хто отримав інструмент

Віолончель подарувала австрійська асоціація Verein zur Unterstützung ukrainischer Musiker und Musikprojekte. Інструмент отримали викладач школи Валентин Москаленко та директорка закладу Наталія Дидикіна.

Під час зустрічі відбувся концерт за участю учнів Івана Ананьєва та Ярослава Шевчука. Також виступили викладачі Ганна Фабер, Максим Краснянський і Валентин Москаленко та концертмейстери Андрій Степанов і Марія Курусь-Москаленко.

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Йорґ Цвікер приїхав до Ірпеня вдруге. Він працює диригентом, віолончелістом і музичним педагогом.