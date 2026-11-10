2 листопада: в «Азові» пояснили ситуацію з військовим зі стомою

Медичний супровід після повернення

Колостому Андрію Кулешову встановили 4 вересня під час операції у цивільній лікарні, коли він перебував у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ). На момент мобілізації її в чоловіка не було. Військовослужбовець проходить службу з 20 серпня 2026 року, а до частини повернувся 25 вересня.

Під час медичного огляду Кулешов надав документи про операцію, які долучили до його медичної документації. У військовій частині 3121 Першого корпусу Нацгвардії «Азов» заявили, що після цього командування дізналося про стому. Після повернення чоловіка оглянув медик підрозділу, а також організували консультації та звільнили його від фізичних навантажень.

Консультації та обмеження на розголошення

За направленнями частини Кулешов двічі консультувався з хірургом Київської міської клінічної лікарні №5 — 30 вересня та 16 жовтня. 20 жовтня його оглянув ортопед-травматолог Медичного центру Нацгвардії: військовий скаржився на біль у коліні.

У частині повідомили, що лікарі надали рекомендації щодо догляду за стомою, обмеження фізичних навантажень і подальшого амбулаторного спостереження. Медик підрозділу контролював очищення стоми та заміну калоприймача. Повний діагноз і зміст медичних документів без письмової згоди військового не розголошують, оскільки це лікарська таємниця.

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