2 посади заступників скоротили в міськраді Білої Церкви

Депутати Білоцерківської міської ради підтримали скорочений варіант реорганізації виконавчих органів. Замість масштабної перебудови, яку спершу винесли на розгляд, ухвалені зміни стосуються двох посад заступників міського голови та штату Служби у справах дітей.

Початковий проєкт рішення підготував секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Він передбачав створення нових департаментів, ліквідацію трьох підрозділів і переформатування штату, однак не пройшов розгляд профільної депутатської комісії: під час обговорення документ зазнав критики.

Після цього до сесійної зали подали компромісний, значно коротший варіант. У ньому залишили скорочення посади першого заступника міського голови та ще одного заступника, а також передбачили дві додаткові штатні одиниці у Службі у справах дітей.

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Що пропонували в початковому проєкті

Масштабніші зміни планували запровадити з 1 січня 2027 року. Початковий документ передбачав ліквідацію управління телекомунікацій у складі Департаменту ЖКГ, управління регулювання земельних відносин і відділу з питань торгово-побутового обслуговування.

Також пропонували перетворити на департаменти управління освіти і науки, соціального захисту, надзвичайних ситуацій, молоді та спорту. У департамент із містобудування й архітектури планували об’єднати земельний напрям. Для департаменту соціального захисту передбачали фокус на ветеранській політиці.

У початковому варіанті загальну чисельність апарату міськради пропонували встановити на рівні 485,25 штатної одиниці, додавши працівників у сферах цивільного захисту, спорту й освіти. Цей проєкт і далі оприлюднений на офіційному сайті міської ради, але депутати його масштабні структурні зміни не підтримали.