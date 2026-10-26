2 тисячі доларів: 18-річний киянин ошукав жінку

У Києві 18-річний юнак забрав у жінки 2 тисячі доларів, переконавши її, що гроші потрібно перевірити через нібито російське походження придбаних ліків.

Поліція Києва застерігає: шахраї використовують теми війни й безпеки та видають себе за працівників держорганів, банків або спецслужб. Вимога передати готівку, переказати гроші на «безпечний рахунок» чи надати доступ до банківських даних — ознака шахрайства.

Як діяла схема

Невідомий зателефонував жінці й представився співробітником СБУ.

Він заявив, що придбані через інтернет ліки нібито мають російське походження.

Киянку залякували підозрою у співпраці з країною-агресором і можливим обшуком.

Жінка віддала 2 тисячі доларів кур’єру, який приїхав до її будинку.

Отримані гроші юнак одразу перевів в електронні кошти.

Після дзвінка псевдоправоохоронець запропонував передати заощадження для перевірки їхнього походження. Жінка погодилася, а гроші забрав кур’єр. За версією, описаною поліцією, їх отримав 18-річний киянин.

Псевдоправоохоронець запропонував «передати всі заощадження на перевірку походження коштів».