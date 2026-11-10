20 кв. м: у Києві під час пожежі врятували трьох людей

На вулиці Деревлянській у Києві рятувальники вивели з палаючої квартири чоловіка та двох дітей. Пожежа сталася ввечері 9 листопада в шестиповерховому житловому будинку.

Що відомо про пожежу

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло рятувальникам о 21:55.

Займання виникло у квартирі на шостому поверсі.

Пожежу на площі 20 кв. м ліквідували о 22:28.

Під час розвідки рятувальники знайшли в помешканні чоловіка та двох дітей і вивели їх на свіже повітря. Причину займання встановлюватимуть правоохоронні органи.