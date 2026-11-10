 Перейти до змісту
вівторок, 10 листопада Київ Київ +5°USD 45,41 · EUR 50,82
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Безпека

20 кв. м: у Києві під час пожежі врятували трьох людей

Ірина Ващук 1 хв читання 3
Рятувальник у касці оглядає пошкоджену пожежею кімнату серед уламків

На вулиці Деревлянській у Києві рятувальники вивели з палаючої квартири чоловіка та двох дітей. Пожежа сталася ввечері 9 листопада в шестиповерховому житловому будинку.

Що відомо про пожежу

  • Повідомлення про надзвичайну подію надійшло рятувальникам о 21:55.
  • Займання виникло у квартирі на шостому поверсі.
  • Пожежу на площі 20 кв. м ліквідували о 22:28.

Під час розвідки рятувальники знайшли в помешканні чоловіка та двох дітей і вивели їх на свіже повітря. Причину займання встановлюватимуть правоохоронні органи.

«В ході розвідки рятувальники виявили та вивели на свіже повітря чоловіка та двох дітей», — зазначили в ДСНС Києва.

Надіслати друзям

Схожі новини

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.