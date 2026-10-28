20 медалей здобула ірпінська «Спарта» на чемпіонаті з таеквон-до

Вихованці спортивного клубу «Спарта» з Ірпеня вибороли 20 медалей на Чемпіонаті України з таеквон-до ІТФ серед учнів і студентів закладів освіти. Змагання відбулися у Житомирі 23–25 жовтня за участю близько 1000 спортсменів.

Хто здобув нагороди

Золото: Анна Воєца — туль і спаринг, Кіра Гур’єва та Данило Ісаков — спаринг, Анастасія Козак — туль.

Срібло: Кіра Ковбасюк та Іванна Лисюк — туль; Адріан Легий, Іван Прохоренко, Даниїл Поліщук і Євген Мартюшев — спаринг; Катерина Павленко — туль; Єгор Кугаєв — спаринг.

Бронзу у спарингу здобули Кіра Ковбасюк, Іванна Лисюк, Злата Поліщук, Захар Щербак, Анастасія Середа, Олександр Клівак, Олег Скрипничук і Данило Лисюк.

Команду підготував тренер Андрій Парасюк. Про результати повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський у дописі в Telegram.