20 тисяч доларів: керівника надлісництва судитимуть

«20 тисяч доларів США» — таку суму, за версією слідства, керівник Бориспільського надлісництва ДП «Ліси України» обіцяв отримати за працевлаштування двох чоловіків і бронювання від мобілізації. ДБР завершило розслідування та скерувало обвинувальний акт до суду, повідомило ДБР.

За даними слідства, посадовець планував використати службові повноваження, щоб сприяти поданню документів для працевлаштування та оформлення бронювання. Справу розслідували в межах спецоперації «Зелений щит».

Гроші мали передати двома частинами: авансом і після оформлення. У квітні 2026 року керівник отримав 3 тисячі доларів, а згодом продовжував обговорювати документи та строки бронювання.

Затримання після отримання 17 тисяч доларів

28 квітня посадовець повідомив, що обох чоловіків уже працевлаштували й забронювали. Після цього він отримав решту обумовленої суми — 17 тисяч доларів.

Керівника надлісництва затримали одразу після отримання коштів. Обвинувальний акт у справі скерували до суду.