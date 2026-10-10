2026: День міста в Ірпені почали з хвилини пам’яті

День міста-героя Ірпеня розпочався з вшанування загиблих за свободу та незалежність України. На Алеї Героїв схилили голови перед полеглими земляками — Захисниками та Захисницями.

«Серед цих імен люди, які жили поруч із нами, любили Ірпінь, будували плани та мріяли про майбутнє. Коли Україна потребувала захисту, вони стали на її оборону. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії нашого міста та всієї країни», — зазначив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський.

У громаді вшанували полеглих

Пащинський наголосив, що Ірпінь живе, відроджується та дивиться в майбутнє. Водночас, за його словами, громада має пам’ятати, якою ціною виборюється свобода України.

«Можливістю збиратися разом на рідній землі під синьо-жовтим прапором ми завдячуємо нашим Героям. Наш обов’язок пам’ятати кожного, шанувати їхні імена та передавати історії їхньої мужності наступним поколінням. Схиляємо голови перед родинами загиблих і розділяємо їхній біль. Дякуємо всім, хто сьогодні продовжує боронити Україну та працює заради майбутнього Ірпеня. Вічна шана Захисникам і Захисницям України. Слава Україні!», — наголосив він.