2026: рятувальник із Київщини переміг на турнірі в Ризі

Рятувальник Володимир Савостьянов здобув перше місце у складі збірної ветеранів України на міжнародному турнірі World Military Strongman Championship 2026. Змагання з богатирського спорту відбулися в Ризі, столиці Латвії.

У якій команді виступав Савостьянов?

Савостьянов представляв Україну у збірній ветеранів і продемонстрував силу та витривалість. Його виступ став внеском у перемогу національної команди на турнірі.

Володимир Савостьянов має звання старшого лейтенанта служби цивільного захисту. Він очолює 34-ту державну пожежно-рятувальну частину у Вишневому.

Чи продовжує він службу в ДСНС?

Попри спортивні досягнення, Савостьянов продовжує виконувати службові обов’язки. Він бере участь у ліквідації наслідків російських обстрілів і допомагає людям під час надзвичайних ситуацій.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій привітали рятувальника з перемогою та побажали йому нових спортивних досягнень і успіхів у службі.