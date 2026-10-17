2026: рятувальник із Київщини переміг на турнірі в Ризі
Рятувальник Володимир Савостьянов здобув перше місце у складі збірної ветеранів України на міжнародному турнірі World Military Strongman Championship 2026. Змагання з богатирського спорту відбулися в Ризі, столиці Латвії.
У якій команді виступав Савостьянов?
Савостьянов представляв Україну у збірній ветеранів і продемонстрував силу та витривалість. Його виступ став внеском у перемогу національної команди на турнірі.
Володимир Савостьянов має звання старшого лейтенанта служби цивільного захисту. Він очолює 34-ту державну пожежно-рятувальну частину у Вишневому.
Чи продовжує він службу в ДСНС?
Попри спортивні досягнення, Савостьянов продовжує виконувати службові обов’язки. Він бере участь у ліквідації наслідків російських обстрілів і допомагає людям під час надзвичайних ситуацій.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій привітали рятувальника з перемогою та побажали йому нових спортивних досягнень і успіхів у службі.