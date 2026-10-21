2026–2028: окремої програми для захисту каштанів не планують

«Наразі відсутні підстави для розроблення» окремої програми — так мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про захист столичних каштанів. За його словами, догляд за зеленими насадженнями вже передбачений міською екологічною програмою на 2026–2028 роки.

«Однак, наразі до Департаменту не надходили результати наукових досліджень, які підтверджують належну ефективність тих чи інших методик захисту зелених насаджень від каштанової мінуючої молі, в тому числі шляхом застосування методів введення у стовбури дерев відповідних ін’єкцій, що дало б підстави районним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень м. Києва для закупівлі послуг з захисту гіркокаштанів звичайних від каштанової мінуючої молі зазначеним методом».

Що передбачає міська програма

Комплексну міську цільову програму екологічного благополуччя розробили Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, «Київзеленбуд» і підпорядковані йому районні комунальні підприємства. Серед її напрямів — утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших упорядкованих зелених зон загального користування, а також охорона, збереження, відновлення і збалансоване використання природоохоронних територій.

Профільний департамент розглядав різні способи захисту від каштанової мінуючої молі: ін’єкції у стовбури, феромонні пастки, використання комахи-ентомофага трихограми та обприскування біологічно активними речовинами. Наразі єдиним дозволеним і дієвим методом у столиці називають збирання опалого листя під каштанами та його подальше компостування: під час цього процесу підвищується температура, від якої гинуть лялечки молі.

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Районні комунальні підприємства восени регулярно збирають і компостують листя. За правилами утримання зелених насаджень, на державних і комунальних об’єктах за їх збереження та догляд відповідають балансоутримувачі; на територіях установ і підприємств — відповідні організації; на ділянках під забудову — забудовники або власники. За безхазяйні території та пустирі відповідають місцеві органи самоврядування, а за приватні садиби й прилеглі ділянки — їхні власники або користувачі.

2 жовтня петиція про системне лікування каштанів мікроін’єкціями набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Автор пропонував затвердити окрему міську програму, виділити на мікроін’єкції кошти з бюджету Києва та почати роботи навесні з найбільш уражених історичних і центральних вулиць.