22 і 91: автобуси Києва змінили маршрут на Лівий берег

Увечері 17 жовтня автобуси №22 і №91 у напрямку Лівого берега їдуть за зміненими маршрутами. Для поїздок пасажирам варто врахувати нову схему руху.

Автобуси прямують через Дарницький міст за раніше затвердженими тимчасовими схемами руху. Зміни стосуються напрямків до Дарницького та Дніпровського районів.

Де їдуть автобуси №22 і №91?

Із Правого берега автобуси прямують у бік Дніпровського району через вулиці Причальну й Здолбунівську та Дніпровську набережну — до Березняків. Це один із напрямків, передбачених оновленою схемою.

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У бік Дарницького району автобуси їдуть на проспект Петра Григоренка, а далі — через Осокорки та Позняки. Обидва маршрути проходять через Дарницький міст.

Що врахувати під час планування поїздки?

Зміни діють увечері 17 жовтня. Пасажирам автобусів №22 і №91 варто зважати на напрямок руху та користуватися оновленою схемою маршруту.

КП «Київпастранс» звернулося до пасажирів: «Просимо пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів».