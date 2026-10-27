24 параграф Німеччина: статус тимчасового захисту

Посвідки на проживання за параграфом 24 Закону про перебування (AufenthG), які діяли на 1 лютого 2026 року, автоматично продовжені до 4 березня 2027 року без окремого звернення до відомства у справах іноземців. Ця норма реалізує рішення Ради ЄС про тимчасовий захист для осіб, які залишили Україну через повномасштабну війну.

Для українців, які вже мають статус або розглядають можливість його оформлення, важливо розрізняти загальне значення норми та конкретні умови, що діють зараз. Параграф 24 не є постійним дозволом на проживання і не замінює інші підстави — робочі, навчальні чи сімейні.

Нижче — що саме регулює ця норма, кого вона охоплює, які права й межі варто перевірити за офіційними правилами та куди звертатися за актуальною інформацією. Правила змінюються, тому покладайтеся лише на чинні джерела.

Зміст §24

§24 AufenthG надає посвідку на проживання на період тимчасового захисту, запровадженого рішенням Ради ЄС на основі Директиви 2001/55/ЄС. Для осіб з України механізм активували в березні 2022 року як швидшу альтернативу звичайній процедурі надання притулку.

Посвідку видають на строк дії захисту, визначений рішеннями ЄС. Наразі захист на рівні ЄС продовжено до 4 березня 2028 року. У Німеччині для вже виданих посвідок, дійсних на 1 лютого 2026 року, діє автоматичне продовження до 4 березня 2027 року згідно з відповідною постановою.

Норма передбачає розподіл осіб між федеральними землями через BAMF. Місце проживання визначають за рішенням землі чи місцевої влади. Зміна місця без дозволу можлива лише за певних умов — працевлаштування, навчання чи сімейні обставини.

Коло людей, яких стосується статус

Тимчасовий захист за §24 стосується передусім громадян України, які мали місце проживання в Україні до 24 лютого 2022 року і виїхали через війну, а також їхніх найближчих членів сім’ї. Сюди входять і особи без громадянства чи громадяни третіх країн, які користувалися міжнародним або еквівалентним захистом в Україні до цієї дати.

Для громадян третіх країн з безстроковим дозволом на проживання в Україні рішення ухвалюють індивідуально — якщо безпечне повернення до країни походження неможливе. Особи, які вже отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, зазвичай не можуть отримати його повторно в Німеччині.

З 9 жовтня 2026 року для нових в’їздів діють додаткові умови: чоловіки, які підлягають військовим обов’язкам за українським законодавством, мають підтвердити їх виконання (легальний виїзд, відстрочка чи звільнення). Ці вимоги не поширюються на тих, хто вже мав захист і безперервно його зберігає.

Важливо: Статус за §24 не є персональною гарантією. Відповідність конкретній особі перевіряють відомства на основі документів і обставин. Не покладайтеся на загальні описи без перевірки власної ситуації в Ausländerbehörde.

Можливості та межі статусу

З посвідкою за §24 можна працювати без обмежень у будь-якого роботодавця, включно з самозайнятістю, без додаткового дозволу Федерального агентства праці. Доступні інтеграційні та мовні курси, освіта для дітей, базове медичне страхування та соціальна підтримка за потреби.

Подорожі Шенгенською зоною можливі до 90 днів у будь-якому 180-денному періоді. Перехід на іншу посвідку (робочу, навчальну, сімейну) здійснюють у Німеччині без виїзду. Водночас статус тимчасовий: після закінчення захисту потрібна інша підстава для подальшого перебування.

Обмеження включають обов’язок проживати за місцем розподілу (Wohnsitzauflage) і відсутність автоматичного права на возз’єднання сім’ї — його розглядають індивідуально за §29 Abs. 4 AufenthG. Деякі джерела відзначають, що прямий перехід на §25b для осіб з §24 зазвичай неможливий.

Поширена помилка — ігнорувати дату на пластиковій картці й вважати її недійсною після надрукованого терміну. Насправді для посвідок, дійсних на 1 лютого 2026 року, дія продовжується автоматично до 4 березня 2027 року. Неправильне припущення призводить до зайвих черг у відомстві або відмови роботодавця. Перевіряйте актуальність на офіційному порталі та в місцевому Ausländerbehörde, а не лише за датою на картці.

Параметр Існуючі посвідки (дійсні на 1.02.2026) Нові заяви та в’їзди Захист ЄС до 4 березня 2028 до 4 березня 2028 Автопродовження в Німеччині до 4 березня 2027 за рішенням відомства Додаткові вимоги без змін для чинних підтвердження військових обов’язків з 9.10.2026 Доступ до роботи без обмежень без обмежень після видачі

Джерело: Germany4Ukraine, жовтень 2026.

Найсильніше заперечення проти покладання на §24 — його тимчасовий характер і ризик закінчення захисту. Фактично ЄС неодноразово продовжував строк, а в Німеччині існуючі посвідки продовжують автоматично. Перехід на стабільнішу підставу (робота, навчання) можливий без виїзду з країни, якщо виконати умови відповідного параграфа. Це не усуває потребу планувати наперед, але показує, що статус не є тупиком.

Оформлення та перевірка актуальних вимог

Звертайтеся до місцевого Ausländerbehörde за місцем розподілу або реєстрації. BAMF займається розподілом між землями. Актуальні інструкції, переліки документів і зміни публікують на порталі Germany4Ukraine та сайтах земельних міністерств.

Уточніть: чи потрібна особиста подача заяви чи діє автоматичне продовження; які документи підтверджують місце проживання в Україні до 24 лютого 2022 року; чи є Wohnsitzauflage і як її змінити; чи потрібне підтвердження військових обов’язків для нових в’їздів. Для переходу на іншу посвідку підготуйте трудовий договір, підтвердження кваліфікації чи інші докази залежно від підстави.

Перевірте дату дії вашої посвідки та чи потрапляє вона під автоматичне продовження до 4 березня 2027 року.

Зареєструйтеся за місцем проживання (Anmeldung) і повідомте відомство про зміну адреси.

Зберігайте підтвердження легального в’їзду та документи з України.

Для нових в’їздів з 9 жовтня 2026 року підготуйте документи про виконання чи відсутність військових обов’язків, якщо вони стосуються.

Ці кроки допомагають уникнути затримок. Відомства працюють за актуальними циркулярами BMI, тому інформація на неофіційних форумах швидко застаріває.

Запитання українців про §24

Що саме означає параграф 24

§24 — це підстава для видачі посвідки на проживання на час тимчасового захисту, запровадженого ЄС. Він не є гуманітарною посвідкою за §25 чи інтеграційною за §25b. Права діють протягом строку захисту, визначеного рішеннями Ради ЄС і німецькими постановами.

Статус дає легальне перебування, доступ до роботи та соціальних послуг без проходження процедури притулку. Водночас він тимчасовий і залежить від подальших рішень ЄС та Німеччини.

Кого може стосуватися тимчасовий захист

Громадян України з місцем проживання до 24 лютого 2022 року, членів їхніх сімей, а також певних громадян третіх країн з захистом чи безстроковим дозволом в Україні. Для нових в’їздів з жовтня 2026 року додано умову підтвердження військових обов’язків.

Особи з захистом в іншій країні ЄС зазвичай не отримують повторний статус у Німеччині. Індивідуальну відповідність перевіряють відомства.

Які права й обмеження перевірити

Перевірте доступ до роботи без додаткових дозволів, можливість соціальних виплат і медичного страхування, освіту дітей та подорожі Шенгеном. Обмеження — місце проживання за розподілом і тимчасовий характер статусу.

Для довгострокового перебування розгляньте перехід на іншу посвідку заздалегідь. Умови змінюються, тому звіряйте з Ausländerbehörde.

Куди звертатися за чинними вимогами

До місцевого Ausländerbehörde та на портал Germany4Ukraine. Там публікують актуальні правила в’їзду, продовження та необхідні документи. BAMF координує розподіл.

Не покладайтеся на застарілі поради. Перед подачею чи поїздкою перевірте сайт відомства вашої землі.

Що робити, якщо правила чи обставини змінилися

Негайно зверніться до Ausländerbehörde з документами, що підтверджують зміни (адреса, робота, сімейний стан). Для нових в’їздів підготуйте підтвердження військових обов’язків, якщо це стосується.

Якщо статус закінчується, почніть збирати документи для іншої підстави. Зміна місця проживання чи роботи може вимагати дозволу.

Що це означає для вас завтра

Завтра відкрийте портал Germany4Ukraine і перевірте розділ про посвідки на проживання. Якщо ваша посвідка була дійсною на 1 лютого 2026 року, вона продовжується автоматично до 4 березня 2027 року — додаткова заява для продовження не потрібна. Запишіть дату 4 березня 2027 року як орієнтир і починайте готувати документи для переходу на робочу чи іншу посвідку, якщо плануєте залишатися довше.

Якщо ви тільки розглядаєте в’їзд, перевірте умови для нових заяв з 9 жовтня 2026 року: для чоловіків призовного віку потрібне підтвердження виконання військових обов’язків. Зверніться до консульства чи офіційного порталу за переліком документів і не плануйте поїздку без актуальної інформації.

У будь-якому разі зареєструйтеся за місцем проживання протягом відведеного строку після прибуття і повідомте Ausländerbehörde про будь-які зміни. Це зберігає статус і дозволяє користуватися правами без перерв.