24 жовтня Наццирк представив виставу без тварин

24 жовтня у Національному цирку України відбулася прем’єра сімейної вистави «Хелловін у цирку», створеної без участі тварин. Постановка поєднала акробатику, повітряну гімнастику та театральну історію про кохання і звичай «дати гарбуза».

У центрі сюжету — самовпевнений молодик, який вірить, що гроші вирішують усе: на вечірці відьом він зустрічає кохання й проходить випробування. Гарбуз у виставі відсилає і до українського способу відмовити залицяльникові, і до символу Хелловіну. Серед глядачів прем’єри були актор Євген Нищук, режисер Іван Уривський і художниця Жанна Кадирова.

Як розвивались події

24 жовтня: прем’єра представила акробатику на лапендулі й колесі Сіра, повітряну гімнастику на кільці, трапеції та ланцюгах, а також каучук, хулахупи, антипод, групове жонглювання й ілюзійний номер «Ящик Гудіні».

Яскраві костюми, кольорове світло й хореографія створюють фантастичний світ, а балет, музика та вокал поєднують епізоди в спільну сценічну історію. До програми залучили молодих виконавців, зокрема учасників фестивалю-конкурсу «Кубок Золотих Воріт» і вихованців циркових студій Києва та Полтави.

«Ми шукали власне художнє прочитання, в якому українська культурна ідентичність природно взаємодіє з традиціями іншої культури», — пояснила головна режисерка Національного цирку України Вероніка Гумарова. Цирк розташований на Галицькій площі, 2, квитки коштують від 150 гривень.

Наступні покази заплановані на 25, 29, 30 і 31 жовтня та 1 листопада 2026 року — о 12:00 та 16:00. Перед кожним із них проведуть конкурс костюмів для дітей і дорослих; переможець отримає два квитки на виставу «Цирк нової генерації».