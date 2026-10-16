25 автобус Київ: прямий проїзд до музею без пересадок

Автобус №25 у Києві долає приблизно 19.2 км і має 44 зупинки між станцією Київ-Волинський та Національним музеєм історії України у Другій світовій війні. Тариф за проїзд, за різними оцінками, становить близько 30 ₴.

Для пасажирів із Солом’янського району, району Відрадного чи Чоколівки цей маршрут часто стає єдиним прямим варіантом дістатися Печерська. Ми зібрали дані про кінцеві, ключові зупинки та інтервали, щоб ви могли порівняти пряму поїздку з варіантом пересадки саме на вашому напрямку.

У матеріалі — як визначити потрібний напрямок, де зручніше сісти чи вийти, коли автобус №25 виграє за кількістю пересадок і де звірити рух перед виходом.

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Напрямок і роль маршруту

Маршрут з’єднує станцію Київ-Волинський із музеєм історії України у Другій світовій війні. Автобус проходить через житлові квартали Новопольової, Гарматної, повз Національний авіаційний університет, станцію Караваєві Дачі, Чоколівський бульвар і далі на Печерськ — до площі Лесі Українки, Арсенальної, Києво-Печерської лаври.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Це корисно тим, хто їде з району Відрадного чи Солом’янки на роботу чи навчання в НАУ, а також пасажирам, яким потрібен доступ до адміністративних точок Печерська чи культурних об’єктів без зміни транспорту. Повний рейс охоплює і житлові, і адміністративні ділянки міста.

Зупинки для потрібної поїздки

У напрямку до музею автобус стартує від станції Київ-Волинський і проходить вул. Новопольова, вул. Олекси Гірника, бул. Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Національний авіаційний університет, вул. Борщагівська, станція Караваєві Дачі, пл. Космонавтів, бул. Чоколівський, вул. Протасів Яр, пл. Лесі Українки, пл. Арсенальна, Києво-Печерська лавра та кінцеву біля музею.

У зворотному напрямку рух іде від музею через вул. Цитадельна, лавру, пл. Слави, пл. Арсенальна, вул. Генерала Алмазова, пл. Лесі Українки і далі до станції Київ-Волинський. Якщо ваша точка посадки ближче до західних кварталів (Новопольова, Гарматна, НАУ), сідайте в напрямку музею. Якщо ви вже на Печерську чи біля Арсенальної — обирайте напрямок на станцію.

Для поїздки з району Караваєвих Дач чи Борщагівської до музею зручніше сісти на вул. Борщагівська чи станція Караваєві Дачі. Виходити можна на пл. Лесі Українки, пл. Арсенальна чи безпосередньо біля лаври — залежно від кінцевої точки.

Ключова зупинка Напрямок до музею Напрямок до станції Національний авіаційний університет Так Так станція Караваєві Дачі Так Так бул. Чоколівський Так Так пл. Лесі Українки Так Так пл. Арсенальна Так Так Києво-Печерська лавра Так Так

Джерело: EasyWay (eway.in.ua), дані на 2026 рік.

Таблиця показує зупинки, які є в обох напрямках і найчастіше потрібні для пересадки чи виходу. Повний перелік із 44 зупинок варто звірити в застосунку перед виїздом, щоб не пропустити точну назву.

Маршрут №25 чи поїздка з пересадкою

Розглянемо конкретний напрямок: від вул. Борщагівська чи станції Караваєві Дачі до Національного музею історії України у Другій світовій війні. Автобус №25 їде сюди напряму, без пересадок. Інтервал руху на буднях становить 10–48 хвилин, години роботи — з 06:00 до 23:43.

Альтернатива з пересадкою на цьому відрізку можлива через тролейбус №38, який має спільні зупинки від пл. Лесі Українки до музею (інтервал 4–18 хвилин на буднях). Якщо ви вже дісталися площі Лесі Українки іншим транспортом, тролейбус може скоротити очікування. Якщо ж стартуєте з Борщагівської чи Караваєвих Дач, прямий автобус №25 уникає додаткової пересадки й очікування на проміжній точці.

За даними EasyWay, на спільних зупинках від вул. Борщагівська до вул. Андрія Головка також ходять маршрутки №205 (інтервал 8–15 хвилин) і №239 (20–35 хвилин). Вони покривають лише частину шляху, тож для повної поїздки до музею все одно знадобиться пересадка. Прямий варіант №25 виграє, коли пріоритет — мінімум змін транспорту, навіть якщо інтервал ширший.

Важливо Інтервал 10–48 хвилин і години роботи 06:00–23:43 наведені для буднів. Маршрут курсує щодня, однак окремих цифр інтервалу для вихідних у джерелі немає — звіряйте актуальний рух перед виїздом.

Інтервали й перевірка руху

На буднях автобус №25 ходить із інтервалом від 10 до 48 хвилин у період з 06:00 до 23:43. Маршрут працює щодня, проте точні інтервали для вихідних у відкритих даних не вказані. Перед виходом варто перевірити прибуття в застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці.

Перевірка займає 1–2 хвилини. Відкрийте картку маршруту №25, подивіться найближчий рейс у вашому напрямку і порівняйте з часом, який вам потрібен. Якщо інтервал ближче до верхньої межі (близько 40–48 хвилин), краще вийти на 10–15 хвилин раніше, ніж планували. На зупинці табло чи додаток показують актуальний час прибуття з урахуванням затримок.

Для поїздки з району НАУ чи Караваєвих Дач до Печерська перевірка особливо важлива вранці: широкий діапазон інтервалу означає, що один пропущений автобус може додати до 40 хвилин очікування.

Час виїзду й план на завтра

Якщо завтра їдете від станції Київ-Волинський чи вул. Новопольова до музею чи лаври, перевірте рух у застосунку EasyWay за 15 хвилин до виходу з дому. Це дозволяє побачити, чи автобус уже наближається, чи краще почекати наступний рейс. Тариф 30 ₴ однаковий незалежно від відстані, тож додаткових витрат на пересадку не буде.

Якщо ваш звичний маршрут із пересадкою має затримки в районі Чоколівського бульвару чи площі Лесі Українки, прямий автобус №25 скорочує кількість точок ризику. У цьому випадку виїжджайте на 10 хвилин раніше звичайного, щоб мати запас на можливий верхній інтервал.

Для поїздки з Печерська на станцію Київ-Волинський (наприклад, після роботи біля Арсенальної) перевірте напрямок на зупинці пл. Арсенальна чи пл. Слави за 5–10 хвилин до виходу. Якщо найближчий автобус №25 через 30+ хвилин, а тролейбус №38 уже під’їжджає до спільної зупинки, краще використати його для частини шляху і далі пересісти.

Що це означає для вас завтра: якщо напрямок збігається з кінцевими маршруту №25 і ви хочете уникнути пересадки, перевірка в EasyWay за 10–15 хвилин до виходу дає точний час прибуття і дозволяє вийти з дому без зайвого очікування на зупинці.