2,5 місяця чекала на паспорт: шлях Вікторії з Криму до Києва

У Києві Вікторія Полфунтікова отримала український паспорт і довідку внутрішньо переміщеної особи. Тепер вона може користуватися банківськими послугами, оформлювати документи й працювати; до столиці дівчина переїхала з окупованого Криму через Росію та Білорусь.

Як Вікторія виїхала до Києва

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим, Вікторії було 11 років. Приблизно у 14 років вона почала самостійно шукати інформацію про Майдан, а згодом читала про Україну, вивчала історію та стежила за українськими блогерами. До повномасштабного вторгнення Вікторія вступила на журналістику в кримському університеті. Після 24 лютого 2022 року, за її словами, заняття перетворилися на пропаганду: студентам пояснювали, як говорити й писати про події. Навчання та небажання працювати в російських медіа підштовхнули її готуватися до виїзду. Після початку великої війни дівчина стежила за досвідом людей, які виїжджали з окупації, у Telegram-каналі «Шлях до паспорту». Вона планувала маршрут і відкладала гроші. Щоб отримати посвідчення особи на повернення в Україну, так званий білий паспорт, Вікторія їздила до Білорусі тричі через Росію. Під час перетину кордону її документи перевіряли через місце народження — Крим, Україна. Після перевірок із білоруського та українського боків вона приїхала до Києва. На підконтрольній Україні території Вікторія пройшла співбесіду з представниками СБУ. До Печерського відділу Державної міграційної служби вона звернулася 26 жовтня 2025 року, а паспорт отримала 31 грудня. Для довідки ВПО дівчина надала документи про навчання, зокрема шкільний табель за 2014 рік, який підтвердив її зв’язок із Кримом.

Після переїзду Вікторія знайшла роботу, а нині працює на «Громадському радіо» — це її перша робота за спеціальністю. Вона також навчається екстерном, щоб отримати український атестат, і розглядає вступ до університету в майбутньому.

«Я нарешті відчуваю спокій, бо перебуваю на боці своєї країни», — каже Вікторія. Вона виросла в проросійській родині, а після окупації Криму поступово почала самостійно формувати власну думку про події в Україні.