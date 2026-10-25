 Перейти до змісту
неділя, 25 жовтня Київ Київ +14°USD 45,20 · EUR 50,58
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

ЖКГ

25 жовтня у Києві та області вимикатимуть світло

Тарас Лимаренко 1 хв читання 3
Лампочка на тлі яскравого помаранчевого заходу сонця за вікном

«Різке навантаження на мережі може спричинити аварії», — наголосили в ДТЕК. 25 жовтня в Києві та Київській області знову вимикатимуть електроенергію через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Актуальні графіки для столиці можна переглянути в чат-боті ДТЕК у Telegram або в застосунку «Київ Цифровий».

Напередодні екстрені відключення запроваджували в Білоцерківському, Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Згодом обмеження скасували.

Як працюють графіки відключень

Споживачів поділено на шість черг. Якщо обмеження стосуються трьох черг, погодинні відключення охоплюють приблизно половину споживачів у регіоні; якщо черг більше трьох — одночасно обмеження зачіпають більшу частину населення.

Коли обмеження застосовують менш ніж до трьох черг, електроенергії більше. ДТЕК закликає не вмикати всі прилади одразу після відновлення світла, особливо потужні, а під час відключення витягати їх із розеток.

«Це не дуже цікаве заняття, але потрібне», — наголосили в компанії.

Надіслати друзям

Схожі новини

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.