25 жовтня у Києві та області вимикатимуть світло
«Різке навантаження на мережі може спричинити аварії», — наголосили в ДТЕК. 25 жовтня в Києві та Київській області знову вимикатимуть електроенергію через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Актуальні графіки для столиці можна переглянути в чат-боті ДТЕК у Telegram або в застосунку «Київ Цифровий».
Напередодні екстрені відключення запроваджували в Білоцерківському, Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Згодом обмеження скасували.
Як працюють графіки відключень
Споживачів поділено на шість черг. Якщо обмеження стосуються трьох черг, погодинні відключення охоплюють приблизно половину споживачів у регіоні; якщо черг більше трьох — одночасно обмеження зачіпають більшу частину населення.
Коли обмеження застосовують менш ніж до трьох черг, електроенергії більше. ДТЕК закликає не вмикати всі прилади одразу після відновлення світла, особливо потужні, а під час відключення витягати їх із розеток.
«Це не дуже цікаве заняття, але потрібне», — наголосили в компанії.