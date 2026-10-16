28 і 29 жовтня в Києві покажуть виставу Філо

Кияни зможуть побачити в Малому театрі документальну аудіовізуальну виставу «The Good Times Are Over» митця словацького походження Карола Філо. Після показу глядачі матимуть нагоду поспілкуватися з автором і виконавцем.

Про що розповідає «The Good Times Are Over»?

«У “The Good Times Are Over” Філо перетворює власний досвід спілкування з дідусем на документальне сценічне дослідження. Поєднуючи театр, документалістику й аудіовізуальні елементи, автор говорить про політичну поляризацію через конкретні людські стосунки… Це історія про одну родину, в якій можна впізнати досвід багатьох: розмови, що не приводять до згоди, незручні мовчання та бажання зберегти близькість попри відмінності», — йдеться у пресрелізі театру.

Які відзнаки має митець?

У 2025 році вистава отримала нагороду «Проєкт року» на чеському фестивалі незалежного й альтернативного театру Festival příští vlna/next wave.

Філо — міждисциплінарний митець, театральний діяч і перформер. Він народився у Словаччині, живе та працює в Празі. У своїй практиці поєднує документальні, театральні, кінематографічні й етнографічні підходи, досліджуючи поляризацію, близькість, насильство, мораль і владні ієрархії через реальні ситуації та людські взаємини.

Роботи Філо представляли в Чехії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Франції, Нідерландах та інших країнах. Гастрольні покази в Малому театрі відбудуться 28 і 29 жовтня.